В Челябинской области стало больше вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

В Челябинской области увеличилось количество вакансий с зарплатой более 100 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», за год таких предложений стало больше на четверть.
«Конкурентная борьба за поиск и привлечение работников простимулировала рост зарплат. Для некоторых наиболее востребованных специалистов предложения заработка стали выше рынка: от 100 тысяч рублей. За год число вакансий с зарплатными предложениями свыше этой суммы увеличилось на 24%», — пояснили URA.RU в офисе «Зарплаты.ру».
Несмотря на рост, такой тренд замедлился: многие компании достигли предела возможностей в увеличении фонда оплаты труда. Но остались резервы для прироста зарплат среди наиболее востребованных и дефицитных специалистов.
На высокие доходы по-прежнему могут рассчитывать сотрудники нескольких секторов экономики. Среди них есть транспорт, логистика, перевозки, производство и строительство. Эти сферы остались стабильными, предлагая зарплат свыше 100 тысяч рублей.
В списке профессий, которые показали наибольший прирост числа предложений с высокими зарплатами, оказались курьеры (плюс 95% к 2024 году), операторы станков ЧПУ (рост на 77%), сварщики (увеличение на 64%), токари (прирост на 54%), водители (плюс 43%), монтажники (больше на 35%), упаковщики (прибавка на 33%), разнорабочие (рост на 29%), слесари (плюс 21%).
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