Пермяки попытались поделить квартиру в эфире Первого канала

Пермячка Алена Грошева обратилась в программу «Мужское/Женское» на Первом канале с просьбой помочь решить жилищный вопрос. Женщина проживает с тремя детьми и мамой в муниципальной трехкомнатной квартире, но братья пытаются выгнать ее оттуда. Об этом Грошева сообщила в эфире передачи, запись которого опубликована на сайте телеканала.
«Меня затравили собственные родные братья. Они меня выживают с детьми из квартиры. У меня уже нет сил», — рассказала Грошева.
Пермячка отметила, что квартира семье досталась после переезда из аварийного жилья. Там прописана сама Грошева, ее дети, братья и мама. По словам пермячки, братья не платили за квартиру в течение 11 лет. Сейчас ей запрещают пользоваться раковиной на кухне и частью гарнитура. Мыть посуду женщине приходится в ванной. Братья начали перевозить в квартиру свои вещи и прописывать своих детей. Брат Алены Андрей в эфире передачи слова сестры отрицал. Он сообщил, что за жилье он платил и переводил деньги матери.
Приглашенные на передачу эксперты предложили пермячке приватизировать квартиру и выделить доли всем, кто там прописан. Затем героине рекомендовали продать свою часть, использовать материнский капитал и купить жилье отдельно от братьев.
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