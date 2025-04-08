08 апреля 2025

Пермяки попытались поделить квартиру в эфире Первого канала

© Служба новостей «URA.RU»
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Семья не может договориться о том, кто будет жить в квартире
Семья не может договориться о том, кто будет жить в квартире Фото:

Пермячка Алена Грошева обратилась в программу «Мужское/Женское» на Первом канале с просьбой помочь решить жилищный вопрос. Женщина проживает с тремя детьми и мамой в муниципальной трехкомнатной квартире, но братья пытаются выгнать ее оттуда. Об этом Грошева сообщила в эфире передачи, запись которого опубликована на сайте телеканала.

«Меня затравили собственные родные братья. Они меня выживают с детьми из квартиры. У меня уже нет сил», — рассказала Грошева.

Пермячка отметила, что квартира семье досталась после переезда из аварийного жилья. Там прописана сама Грошева, ее дети, братья и мама. По словам пермячки, братья не платили за квартиру в течение 11 лет. Сейчас ей запрещают пользоваться раковиной на кухне и частью гарнитура. Мыть посуду женщине приходится в ванной. Братья начали перевозить в квартиру свои вещи и прописывать своих детей. Брат Алены Андрей в эфире передачи слова сестры отрицал. Он сообщил, что за жилье он платил и переводил деньги матери.

Приглашенные на передачу эксперты предложили пермячке приватизировать квартиру и выделить доли всем, кто там прописан. Затем героине рекомендовали продать свою часть, использовать материнский капитал и купить жилье отдельно от братьев.

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Пермячка Алена Грошева обратилась в программу «Мужское/Женское» на Первом канале с просьбой помочь решить жилищный вопрос. Женщина проживает с тремя детьми и мамой в муниципальной трехкомнатной квартире, но братья пытаются выгнать ее оттуда. Об этом Грошева сообщила в эфире передачи, запись которого опубликована на сайте телеканала. «Меня затравили собственные родные братья. Они меня выживают с детьми из квартиры. У меня уже нет сил», — рассказала Грошева. Пермячка отметила, что квартира семье досталась после переезда из аварийного жилья. Там прописана сама Грошева, ее дети, братья и мама. По словам пермячки, братья не платили за квартиру в течение 11 лет. Сейчас ей запрещают пользоваться раковиной на кухне и частью гарнитура. Мыть посуду женщине приходится в ванной. Братья начали перевозить в квартиру свои вещи и прописывать своих детей. Брат Алены Андрей в эфире передачи слова сестры отрицал. Он сообщил, что за жилье он платил и переводил деньги матери. Приглашенные на передачу эксперты предложили пермячке приватизировать квартиру и выделить доли всем, кто там прописан. Затем героине рекомендовали продать свою часть, использовать материнский капитал и купить жилье отдельно от братьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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