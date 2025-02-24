Правительство поддержало законопроект об уничтожении суррогатного алкоголя

Правительство России выразило поддержку законопроекту, направленному на оперативное уничтожение суррогатного алкоголя, изъятого в рамках уголовных процессов. Об этом говорится в отзыве кабмина.
«Правительство России поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — указывается в тексте. Документ находится в распоряжении ТАСС.
Предложение возникло на фоне случая массового отравления продукцией «Мистер сидр». Предложенный законопроект включает в себя меры по управлению оборотом метилового спирта и других метанолсодержащих жидкостей, изъятых из незаконной торговли. Согласно документу, такие вещества должны храниться только до момента получения результатов лабораторных анализов. После этого, в зависимости от решения суда, их можно будет либо уничтожить, либо утилизировать, либо же реализовать.
Правительство в основном одобрило представленные предложения, однако выразило ряд замечаний. Отмечается необходимость гармонизации документа с действующим законопроектом, регулирующим оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей, как в аспектах терминологии, так и в содержании. Также предложено уточнить конкретные сроки вступления закона в силу, первоначально предложено 1 марта 2025 года.
В июне 2023 года в Димитровграде Ульяновской десятки людей погибли из-за употребления контрафактного сидра. Смертельный напиток обнаружили и в других регионах России. В результате, Росалкогольрегулирование приняло меры, полностью приостановив продажу продукции под маркой «Мистер сидр» на всей территории страны.
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