09 апреля 2025

Полуголые красавицы устроят заезд под Нижним Тагилом

Под Нижним Тагилом проведут фестиваль «Бикини Белая»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается, что в спуске поучаствует около 300 человек
Ожидается, что в спуске поучаствует около 300 человек Фото:

На горнолыжном курорте «Гора Белая» под Нижним Тагилом устроят фестиваль «Бикини Белая». Около 300 свердловчан переоденутся в купальники и плавки, чтобы оригинально спуститься на лыжах и сноубордах и побить рекорд 2024 года. Об этом URA.RU рассказали организаторы.

«Ежегодно в это время мы традиционно закрываем горнолыжный сезон. В этом году он завершится 12 апреля. Если вы хотите насладиться спуском с горы „Белая“ в купальниках и пляжных шортах, вам необходимо зарегистрироваться в нашей группе ВК и получить набор участника. Регистрация также будет доступна на самом склоне», — поделился Антон Белых, директор курорта.

Организаторы планируют побить прошлогодний рекорд — 200 участников. К спуску приглашают и женщин, и мужчин. Также в течение всего дня гостей ожидают бесплатные забеги на гору, DJ-сеты, анимация, фотосессии и вручение значков ГТО, тест-драйвы машин Geely и Changan, шашлыки.

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На горнолыжном курорте «Гора Белая» под Нижним Тагилом устроят фестиваль «Бикини Белая». Около 300 свердловчан переоденутся в купальники и плавки, чтобы оригинально спуститься на лыжах и сноубордах и побить рекорд 2024 года. Об этом URA.RU рассказали организаторы. «Ежегодно в это время мы традиционно закрываем горнолыжный сезон. В этом году он завершится 12 апреля. Если вы хотите насладиться спуском с горы „Белая“ в купальниках и пляжных шортах, вам необходимо зарегистрироваться в нашей группе ВК и получить набор участника. Регистрация также будет доступна на самом склоне», — поделился Антон Белых, директор курорта. Организаторы планируют побить прошлогодний рекорд — 200 участников. К спуску приглашают и женщин, и мужчин. Также в течение всего дня гостей ожидают бесплатные забеги на гору, DJ-сеты, анимация, фотосессии и вручение значков ГТО, тест-драйвы машин Geely и Changan, шашлыки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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