Полуголые красавицы устроят заезд под Нижним Тагилом

На горнолыжном курорте «Гора Белая» под Нижним Тагилом устроят фестиваль «Бикини Белая». Около 300 свердловчан переоденутся в купальники и плавки, чтобы оригинально спуститься на лыжах и сноубордах и побить рекорд 2024 года. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«Ежегодно в это время мы традиционно закрываем горнолыжный сезон. В этом году он завершится 12 апреля. Если вы хотите насладиться спуском с горы „Белая“ в купальниках и пляжных шортах, вам необходимо зарегистрироваться в нашей группе ВК и получить набор участника. Регистрация также будет доступна на самом склоне», — поделился Антон Белых, директор курорта.
Организаторы планируют побить прошлогодний рекорд — 200 участников. К спуску приглашают и женщин, и мужчин. Также в течение всего дня гостей ожидают бесплатные забеги на гору, DJ-сеты, анимация, фотосессии и вручение значков ГТО, тест-драйвы машин Geely и Changan, шашлыки.
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