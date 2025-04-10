В Ставрополе неизвестный взорвал банкомат

В Ставрополе неизвестный злоумышленник подорвал банкомат на улице Ленина. Взрыв произошел рано утром 10 апреля, передает Baza.
«Мужчина в маске и камуфляже прикрепил устройство к нижней части банкомата. После этого он дернул за леску. Прогремел взрыв», — передает telegram-канал. Инцидент произошел в отделении банка на улице Ленина. Сотрудники полиции оцепили место происшествия. После взрыва обнаружены предметы, похожие на поражающие элементы. Злоумышленник разыскивается. Пострадавших в результате инцидента нет.
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