В Ставрополе неизвестный взорвал банкомат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Злоумышленник заложил взрывное устройство в банкомате (фото из архива)
Злоумышленник заложил взрывное устройство в банкомате (фото из архива) Фото:

В Ставрополе неизвестный злоумышленник подорвал банкомат на улице Ленина. Взрыв произошел рано утром 10 апреля, передает Baza.

«Мужчина в маске и камуфляже прикрепил устройство к нижней части банкомата. После этого он дернул за леску. Прогремел взрыв», — передает telegram-канал. Инцидент произошел в отделении банка на улице Ленина. Сотрудники полиции оцепили место происшествия. После взрыва обнаружены предметы, похожие на поражающие элементы. Злоумышленник разыскивается. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ставрополе неизвестный злоумышленник подорвал банкомат на улице Ленина. Взрыв произошел рано утром 10 апреля, передает Baza. «Мужчина в маске и камуфляже прикрепил устройство к нижней части банкомата. После этого он дернул за леску. Прогремел взрыв», — передает telegram-канал. Инцидент произошел в отделении банка на улице Ленина. Сотрудники полиции оцепили место происшествия. После взрыва обнаружены предметы, похожие на поражающие элементы. Злоумышленник разыскивается. Пострадавших в результате инцидента нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...