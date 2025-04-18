Над Запорожской областью сбили более 40 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и Росгвардии уничтожили более 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковавших Запорожскую область в ночь на 18 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«За прошедшую ночь противник совершил более 40 попыток обстрелять Запорожскую область», — подчеркнул глава региона в своем telegram-канале. Он отметил, что вражеские беспилотники были уничтожены на подлете к населенным пунктам.
Ранее сообщалось, что за ночь на 18 апреля над регионами РФ было уничтожено 56 БПЛА ВСУ. Атака велась по Воронежской, Белгородской, Ростовской областям, а также по Краснодарскому краю. Несколько БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря и над Крымом. Ракетная опасность также была объявлена в Самарской области.
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