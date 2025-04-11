Челябинский губернатор Текслер наградил сотрудника ФСБ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил знаком отличия «За безупречную службу» сотрудника регионального УФСБ Сергея Головина. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«За безупречное исполнение воинского долга, высокий профессионализм, значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности Челябинской области и на основании Закона Челябинской области „О наградах Челябинской области“ постановляю: наградить знаком отличия „За безупречную службу“ сотрудника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области Головина Сергея Игоревича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении.
Головин является руководителем аппарата оперативного штаба в области. Входит в состав антитеррористической комиссии.
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