Челябинский губернатор Текслер наградил сотрудника ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер наградил сотрудника УФСБ знаком отличия «За безупречную службу»
Алексей Текслер наградил сотрудника УФСБ знаком отличия «За безупречную службу» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил знаком отличия «За безупречную службу» сотрудника регионального УФСБ Сергея Головина. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«За безупречное исполнение воинского долга, высокий профессионализм, значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности Челябинской области и на основании Закона Челябинской области „О наградах Челябинской области“ постановляю: наградить знаком отличия „За безупречную службу“ сотрудника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области Головина Сергея Игоревича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении.

Головин является руководителем аппарата оперативного штаба в области. Входит в состав антитеррористической комиссии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил знаком отличия «За безупречную службу» сотрудника регионального УФСБ Сергея Головина. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «За безупречное исполнение воинского долга, высокий профессионализм, значительный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности Челябинской области и на основании Закона Челябинской области „О наградах Челябинской области“ постановляю: наградить знаком отличия „За безупречную службу“ сотрудника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области Головина Сергея Игоревича. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении. Головин является руководителем аппарата оперативного штаба в области. Входит в состав антитеррористической комиссии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...