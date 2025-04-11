Уралмаш затянуло густым дымом. Видео

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Площадь пожара достигла 40 «квадратов» (архивное фото)
Площадь пожара достигла 40 «квадратов» (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 11 апреля Уралмаш накрыл черный дым из-за пожара в гаражном кооперативе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Возгорание в районе улицы 22 Партсъезда на площади 40 квадратных метров. Горят автомобильные покрышки. Угрозы распространения огня нет», — пояснили в ведомстве. Сейчас на месте работают спасатели.

По словам очевидца, покрышки складировали возле одного из гаражей. Дым от пожара видно с соседних микрорайонов.

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В Екатеринбурге вечером 11 апреля Уралмаш накрыл черный дым из-за пожара в гаражном кооперативе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Возгорание в районе улицы 22 Партсъезда на площади 40 квадратных метров. Горят автомобильные покрышки. Угрозы распространения огня нет», — пояснили в ведомстве. Сейчас на месте работают спасатели. По словам очевидца, покрышки складировали возле одного из гаражей. Дым от пожара видно с соседних микрорайонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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