Площадь пожара достигла 40 «квадратов» (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 11 апреля Уралмаш накрыл черный дым из-за пожара в гаражном кооперативе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Возгорание в районе улицы 22 Партсъезда на площади 40 квадратных метров. Горят автомобильные покрышки. Угрозы распространения огня нет», — пояснили в ведомстве. Сейчас на месте работают спасатели.
По словам очевидца, покрышки складировали возле одного из гаражей. Дым от пожара видно с соседних микрорайонов.
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