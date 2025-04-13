Bloomberg: Apple отказалась от выпуска iPhone в Китае, заменив его на Индию

Apple переносит производство iPhone из Китая в Индию в рамках стратегии расширения. По данным источников Bloomberg, за последний год объемы выпуска смартфонов компании в этой стране выросли на 60%.
«В Индии теперь выпускают 20% устройств на 22 млрд долларов (сумма в ценах с завода, а не в рознице). В этой стране собирают всю линейку моделей iPhone», — говорится в материале агентства.
Там добавили, что ключевыми партнерами Apple в Индии стали Foxconn Technology Group и Tata Group с дочерними структурами Pegatron Corp. и Wistron Corp. При этом доля бренда на индийском рынке смартфонов пока составляет около 8%.
Высокие пошлины на китайские товары (до 145%), введенные администрацией Трампа, частично преследовали цель вернуть производство Apple в США. Однако 12 апреля Вашингтон смягчил торговую политику, отменив пошлины на смартфоны, компьютеры и электронные компоненты, несмотря на то, что Apple зависит от примерно 200 китайских поставщиков.
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