Bloomberg: Apple отказалась от выпуска iPhone в Китае, заменив его на Индию

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Apple увеличила производство iPhone в Индии
Apple увеличила производство iPhone в Индии Фото:

Apple переносит производство iPhone из Китая в Индию в рамках стратегии расширения. По данным источников Bloomberg, за последний год объемы выпуска смартфонов компании в этой стране выросли на 60%.

«В Индии теперь выпускают 20% устройств на 22 млрд долларов (сумма в ценах с завода, а не в рознице). В этой стране собирают всю линейку моделей iPhone», — говорится в материале агентства.

Там добавили, что ключевыми партнерами Apple в Индии стали Foxconn Technology Group и Tata Group с дочерними структурами Pegatron Corp. и Wistron Corp. При этом доля бренда на индийском рынке смартфонов пока составляет около 8%.

Высокие пошлины на китайские товары (до 145%), введенные администрацией Трампа, частично преследовали цель вернуть производство Apple в США. Однако 12 апреля Вашингтон смягчил торговую политику, отменив пошлины на смартфоны, компьютеры и электронные компоненты, несмотря на то, что Apple зависит от примерно 200 китайских поставщиков.

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Apple переносит производство iPhone из Китая в Индию в рамках стратегии расширения. По данным источников Bloomberg, за последний год объемы выпуска смартфонов компании в этой стране выросли на 60%. «В Индии теперь выпускают 20% устройств на 22 млрд долларов (сумма в ценах с завода, а не в рознице). В этой стране собирают всю линейку моделей iPhone», — говорится в материале агентства. Там добавили, что ключевыми партнерами Apple в Индии стали Foxconn Technology Group и Tata Group с дочерними структурами Pegatron Corp. и Wistron Corp. При этом доля бренда на индийском рынке смартфонов пока составляет около 8%. Высокие пошлины на китайские товары (до 145%), введенные администрацией Трампа, частично преследовали цель вернуть производство Apple в США. Однако 12 апреля Вашингтон смягчил торговую политику, отменив пошлины на смартфоны, компьютеры и электронные компоненты, несмотря на то, что Apple зависит от примерно 200 китайских поставщиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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