12 апреля 2025
11 апреля 2025

В челябинском городе водитель грузовика сбил ребенка на «зебре». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка двигалась по пешеходному переходу
Девочка двигалась по пешеходному переходу Фото:

В Троицке Челябинской области водитель ЗИЛа сбил 12-летнюю девочку. Она получила различные травмы, сообщили в отделе МВД России «Троицкий».

«По предварительным данным, 12 апреля водитель автомобиля „ЗИЛ“ совершил наезд на 12-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести», — рассказали в полиции города.

Сейчас подросток проходит лечение в стационаре. Представители Государственной автоинспекции настоятельно рекомендуют водителям проявлять особую осторожность при приближении к пешеходным переходам.

Как URA.RU писало ранее, похожий инцидент произошел в Златоусте в канун Нового года. Водитель ЗИЛа сбил на «зебре» идущего в школу ребенка. Он скончался в больнице. 

Попавшая под колеса грузовика девочка получила различные травмы и была госпитализирована
Попавшая под колеса грузовика девочка получила различные травмы и была госпитализирована
Фото:

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В Троицке Челябинской области водитель ЗИЛа сбил 12-летнюю девочку. Она получила различные травмы, сообщили в отделе МВД России «Троицкий». «По предварительным данным, 12 апреля водитель автомобиля „ЗИЛ“ совершил наезд на 12-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести», — рассказали в полиции города. Сейчас подросток проходит лечение в стационаре. Представители Государственной автоинспекции настоятельно рекомендуют водителям проявлять особую осторожность при приближении к пешеходным переходам. Как URA.RU писало ранее, похожий инцидент произошел в Златоусте в канун Нового года. Водитель ЗИЛа сбил на «зебре» идущего в школу ребенка. Он скончался в больнице. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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