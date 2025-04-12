В Троицке Челябинской области водитель ЗИЛа сбил 12-летнюю девочку. Она получила различные травмы, сообщили в отделе МВД России «Троицкий».
«По предварительным данным, 12 апреля водитель автомобиля „ЗИЛ“ совершил наезд на 12-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения различной степени тяжести», — рассказали в полиции города.
Сейчас подросток проходит лечение в стационаре. Представители Государственной автоинспекции настоятельно рекомендуют водителям проявлять особую осторожность при приближении к пешеходным переходам.
Как URA.RU писало ранее, похожий инцидент произошел в Златоусте в канун Нового года. Водитель ЗИЛа сбил на «зебре» идущего в школу ребенка. Он скончался в больнице.
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