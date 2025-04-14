Где в Екатеринбурге дешево пообедать: подборка заведений

В Екатеринбурге не так уж много мест, где дешево стоит обед в будни. Корреспондент URA.RU изучил меню разных заведений: от более бюджетных к дорогим, чтобы выяснить, где полноценное комбо из трех блюд стоит до 450 рублей. Подробнее — в подборке.
Фермерское кафе «Вилка Ложка»
Цена: от 250 до 335 рублей
Всего в заведении три набора комплексных обедов, в них входят разные супы, салаты и горячее — зависит от стоимости. Специальное меню действует до 16:00, соус, десерты и снеки оплачиваются отдельно.
«Сушкоф и пицца»
Цена: от 375 рублей (без учета напитков)
Всего в меню заведения четыре варианта обедов. Самый дешевый — бенто с колбасками — стоит 375 рублей, есть вариант с крылышками за 395 рублей или курицей — за 445 рублей. Самый дорогой обойдется в 525 рублей. Меню обедов действует с 11:00 до 16:00 по будням.
Кафе «Ну где ты, Варвара»
Цена: 390 рублей (без учета напитков)
Место специализируется на блюдах без глютена. В самое дешевое комбо входит овощной салат, суп и горячее. Меню бизнес-ланчей доступно с 11:30 до 16:00.
Кафе «Грузинский дворик»
Цена: 430 рублей (без учета напитков)
В кафе предлагают скромный, но бюджетный выбор всех составляющих обеда — по два вида салатов и супов, горячее представлено в трех вариациях. Размер порций за такую стоимость оценить довольно трудно — в меню не указан вес блюд.
Ресторан «Плескавица»
Цена: 400 рублей (без учета напитков)
Обед в ресторане сербской кухни включает в себя: салат, суп, горячее и лепешку. Каждый день в будни с 12:00 до 16:00 меню обновляется, в подарок от заведения гостям обещают чай.
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