Где в Екатеринбурге дешево пообедать: подборка заведений

В Екатеринбурге доступны бизнес-ланчи за 250 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Один из бюджетных вариантов комплексного обеда — в «Вилке Ложке»
Один из бюджетных вариантов комплексного обеда — в «Вилке Ложке» Фото:

В Екатеринбурге не так уж много мест, где дешево стоит обед в будни. Корреспондент URA.RU изучил меню разных заведений: от более бюджетных к дорогим, чтобы выяснить, где полноценное комбо из трех блюд стоит до 450 рублей. Подробнее — в подборке. 

Фермерское кафе «Вилка Ложка»

Цена: от 250 до 335 рублей

Всего в заведении три набора комплексных обедов, в них входят разные супы, салаты и горячее — зависит от стоимости. Специальное меню действует до 16:00, соус, десерты и снеки оплачиваются отдельно. 

«Сушкоф и пицца»

Цена: от 375 рублей (без учета напитков)

Всего в меню заведения четыре варианта обедов. Самый дешевый — бенто с колбасками — стоит 375 рублей, есть вариант с крылышками за 395 рублей или курицей — за 445 рублей. Самый дорогой обойдется в 525 рублей. Меню обедов действует с 11:00 до 16:00 по будням.

Кафе «Ну где ты, Варвара»

Цена: 390 рублей (без учета напитков)

Место специализируется на блюдах без глютена. В самое дешевое комбо входит овощной салат, суп и горячее. Меню бизнес-ланчей доступно с 11:30 до 16:00.  

Кафе «Грузинский дворик»

Цена: 430 рублей (без учета напитков)

В кафе предлагают скромный, но бюджетный выбор всех составляющих обеда — по два вида салатов и супов, горячее представлено в трех вариациях. Размер порций за такую стоимость оценить довольно трудно — в меню не указан вес блюд.

Ресторан «Плескавица»

Цена: 400 рублей (без учета напитков)

Обед в ресторане сербской кухни включает в себя: салат, суп, горячее и лепешку. Каждый день в будни с 12:00 до 16:00 меню обновляется, в подарок от заведения гостям обещают чай. 

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В Екатеринбурге не так уж много мест, где дешево стоит обед в будни. Корреспондент URA.RU изучил меню разных заведений: от более бюджетных к дорогим, чтобы выяснить, где полноценное комбо из трех блюд стоит до 450 рублей. Подробнее — в подборке.  Фермерское кафе «Вилка Ложка» Цена: от 250 до 335 рублей Всего в заведении три набора комплексных обедов, в них входят разные супы, салаты и горячее — зависит от стоимости. Специальное меню действует до 16:00, соус, десерты и снеки оплачиваются отдельно.  «Сушкоф и пицца» Цена: от 375 рублей (без учета напитков) Всего в меню заведения четыре варианта обедов. Самый дешевый — бенто с колбасками — стоит 375 рублей, есть вариант с крылышками за 395 рублей или курицей — за 445 рублей. Самый дорогой обойдется в 525 рублей. Меню обедов действует с 11:00 до 16:00 по будням. Кафе «Ну где ты, Варвара» Цена: 390 рублей (без учета напитков) Место специализируется на блюдах без глютена. В самое дешевое комбо входит овощной салат, суп и горячее. Меню бизнес-ланчей доступно с 11:30 до 16:00.   Кафе «Грузинский дворик» Цена: 430 рублей (без учета напитков) В кафе предлагают скромный, но бюджетный выбор всех составляющих обеда — по два вида салатов и супов, горячее представлено в трех вариациях. Размер порций за такую стоимость оценить довольно трудно — в меню не указан вес блюд. Ресторан «Плескавица» Цена: 400 рублей (без учета напитков) Обед в ресторане сербской кухни включает в себя: салат, суп, горячее и лепешку. Каждый день в будни с 12:00 до 16:00 меню обновляется, в подарок от заведения гостям обещают чай. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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