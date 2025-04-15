Кого из артистов ждут екатеринбуржцы на День Победы

Больше всего екатеринбуржцы хотят услышать на 9 Мая группу «Любэ». Этого хедлайнера предлагал каждый третий подписчик telegram-канала «Екатское чтиво».
Также уральцы были бы не прочь послушать выступление групп «Голубые береты», «Агата Кристи», Александра Маршала и Полины Гагариной. «Только не Басту и не Гуфа», — уточнил один из горожан.
Кто же все-таки приедет на День Победы в Екатеринбург, пока не сообщается. О гала-концерте известно лишь, что он пройдет в Историческом сквере на большой сцене в форме звезды, на ней выступят представители национальных культурных автономий.
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