Кого из артистов ждут екатеринбуржцы на День Победы

На 9 Мая в Екатеринбурге больше всего ждут группу «Любэ»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пока имя главного артиста Дня Победы неизвестно
Пока имя главного артиста Дня Победы неизвестно Фото:

Больше всего екатеринбуржцы хотят услышать на 9 Мая группу «Любэ». Этого хедлайнера предлагал каждый третий подписчик telegram-канала «Екатское чтиво». 

Также уральцы были бы не прочь послушать выступление групп «Голубые береты», «Агата Кристи», Александра Маршала и Полины Гагариной. «Только не Басту и не Гуфа», — уточнил один из горожан.

Кто же все-таки приедет на День Победы в Екатеринбург, пока не сообщается. О гала-концерте известно лишь, что он пройдет в Историческом сквере на большой сцене в форме звезды, на ней выступят представители национальных культурных автономий.

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Больше всего екатеринбуржцы хотят услышать на 9 Мая группу «Любэ». Этого хедлайнера предлагал каждый третий подписчик telegram-канала «Екатское чтиво».  Также уральцы были бы не прочь послушать выступление групп «Голубые береты», «Агата Кристи», Александра Маршала и Полины Гагариной. «Только не Басту и не Гуфа», — уточнил один из горожан. Кто же все-таки приедет на День Победы в Екатеринбург, пока не сообщается. О гала-концерте известно лишь, что он пройдет в Историческом сквере на большой сцене в форме звезды, на ней выступят представители национальных культурных автономий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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