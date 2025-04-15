В деле о пытках в екатеринбургском автосервисе появилась новая жертва

Еще одной жертвой вымогателей из детейлинг-центра на улице Тверитина в Екатеринбурге стал 22-летний студент. Об этом URA.RU сказал источник в силовой среде.
«С парня выбивали 350 тысяч рублей, которые он якобы должен своим обидчикам», — сообщил собеседник агентства. Другой жертвой стал коммерсант по фамилии Ражабов. С него требовали полмиллиона рублей.
По обвинению в вымогательстве арестован Александр Тельминов. Суд отправил его под стражу до 2 июня.
Позже стало известно, что к нападению может быть причастен соратник криминального авторитета Марселя Гасанова (сейчас под арестом) — некий Расим. Источник говорил, что мужчина сломал потерпевшему обе руки.
В рамках уголовного дела также задерживался владелец центра Александр Эндаков. Спецназ поймал его 4 апреля на розовом BMW на улице Белинского. Позже силовики отпустили его. Эндаков отказался от общения с URA.RU. Не комментируют тему и в свердловских силовых структурах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!