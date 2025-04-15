В деле о пытках в екатеринбургском автосервисе появилась новая жертва

В Екатеринбурге бандиты вымогали деньги у студента
© Служба новостей «URA.RU»
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От рук хулиганов пострадали два человека Фото:

Еще одной жертвой вымогателей из детейлинг-центра на улице Тверитина в Екатеринбурге стал 22-летний студент. Об этом URA.RU сказал источник в силовой среде.

«С парня выбивали 350 тысяч рублей, которые он якобы должен своим обидчикам», — сообщил собеседник агентства. Другой жертвой стал коммерсант по фамилии Ражабов. С него требовали полмиллиона рублей.

По обвинению в вымогательстве арестован Александр Тельминов. Суд отправил его под стражу до 2 июня.

Позже стало известно, что к нападению может быть причастен соратник криминального авторитета Марселя Гасанова (сейчас под арестом) — некий Расим. Источник говорил, что мужчина сломал потерпевшему обе руки.

В рамках уголовного дела также задерживался владелец центра Александр Эндаков. Спецназ поймал его 4 апреля на розовом BMW на улице Белинского. Позже силовики отпустили его. Эндаков отказался от общения с URA.RU. Не комментируют тему и в свердловских силовых структурах.

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Еще одной жертвой вымогателей из детейлинг-центра на улице Тверитина в Екатеринбурге стал 22-летний студент. Об этом URA.RU сказал источник в силовой среде. «С парня выбивали 350 тысяч рублей, которые он якобы должен своим обидчикам», — сообщил собеседник агентства. Другой жертвой стал коммерсант по фамилии Ражабов. С него требовали полмиллиона рублей. По обвинению в вымогательстве арестован Александр Тельминов. Суд отправил его под стражу до 2 июня. Позже стало известно, что к нападению может быть причастен соратник криминального авторитета Марселя Гасанова (сейчас под арестом) — некий Расим. Источник говорил, что мужчина сломал потерпевшему обе руки. В рамках уголовного дела также задерживался владелец центра Александр Эндаков. Спецназ поймал его 4 апреля на розовом BMW на улице Белинского. Позже силовики отпустили его. Эндаков отказался от общения с URA.RU. Не комментируют тему и в свердловских силовых структурах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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