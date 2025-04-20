Светлый понедельник: что ни в коем случае нельзя делать 21 апреля 2025

Сразу несколько важных праздников отмечают в мире 21 апреля 2025 года. В России на эту дату приходятся День местного самоуправления, День главного бухгалтера и Светлый понедельник. А в мире отмечают день чая, творчества и тяжелых последствий. URA.RU приводит полный гайд по праздникам 21 апреля 2025 года и рассказывает, что можно и что нельзя делать в этот день.
Российские праздники 21 апреля 2025 года
День местного самоуправления
Ежегодно 21 апреля в России отмечают День местного самоуправления — праздник, посвященный людям, которые работают в муниципальных структурах и обеспечивают жизнь городов, пригородов и поселков. Его установили в 2013 году, дата выбрана не случайно: в этот день в 1785 году императрица Екатерина II была соратницей знаменитой «Жалованной грамоты городов». Документ закрепил права и свободы местного населения и стал законодательной точкой для развития законодательства в сфере самоуправления.
День главного бухгалтера
21 апреля — профессиональный праздник всех главных бухгалтеров. Он появился благодаря первому выпуску журнала «Главбух», который выпустил именно в этот день в 1994 году. Бухгалтер — это не просто человек с калькулятором. Это движение, которое следит за деньгами в компании, контролирует налоги, помогает работодателю не запутаться в отчетности и, конечно же, вовремя начисляет зарплату сотрудникам. Хотя этот день не считается выходным, многие коллеги поздравляют бухгалтеров прямо на рабочих местах цветами и теплыми словами.
Церковный праздник 21 апреля
21 апреля православные отмечают Светлый понедельник, который также называется Поливальным или Мокрым понедельником. Это первый день после Пасхи, когда верующие продолжают праздновать Воскресение Христово. В этот день принято посещать друг друга, обмениваться крашеными яйцами и куличами. Название «Поливальный» связано с народным обычаем обливаться водой в надежде на исцеление от болезней.
Международные праздники 21 апреля
Всемирный день творчества и инновационной деятельности
Этот день посвящен всем, кто мыслит нестандартно, создает новое и движет общество вперед. Впервые праздник состоялся в 2002 году, а официально его закрепили в календаре ООН только в 2017-м. Сегодня, 21 апреля, во многих странах проходят выставки, мастер-классы, фестивали и другие мероприятия, поддерживающие креативность и изобретательность в самых разных странах.
День героя Тирадентиса (Бразилия)
В Бразилии сегодня отдают дань памяти национальному герою — Тирадентису. Он был одним из лидеров борьбы за независимость в колониальный период. Праздник — важная часть памяти истории страны и символических культурных отваги.
Национальный день чая (Великобритания)
У англичан есть особое отношение к чаю — и 21 апреля они отметили это особенностью праздника. В этот день по всей стране прошли чаепития, дегустации, тематические фестивали и уютные посиделки. Отличный повод достать любимую чашку, заварить ароматный сорт и насладиться моментом!
Всемирный день тяжелых последствий
Несмотря на пугающее название, цель этого дня — вернуться к последствиям неосознанных решений. Будь то глобальная политика или бытовая экология, все имеет результат. День рассмотреть вопрос о том, как важно думать о шаге вперед.
День пряника
Каждый год 21 апреля сладкоежки отмечает День пряника — душевный праздник, посвященный одному из самых «теплых» десертов. Хотя этот праздник не является поводом, он популярен в странах Европы, США и России , где пряники традиционно составляют часть национальной кухни. В этот день пекари и кафе устраивают тематические акции, хозяйки дома достают рецепты имбирных, мятных, медовых пряников.
Народные приметы 21 апреля
Вот какие знаки обращали внимание на наши предки 21 апреля:
- Если небо затянуто туманом или серыми облаками с самого утра — год может выдаться неурожайным. Считалось, что пасмурный день в этот период не сулит богатого урожая летом.
- Если сумерки наступают быстро, вечерняя луна имеет красноватый оттенок — на следующий день стоит ждать теплой погоды и грозы. Такая примета особенно актуальна для весны, когда погода меняется резко.
- Стая ворон летит низко и против ветра — к неожиданным неприятностям или плохим вещам. Это могло предвещать ссору, тревожную новость или финансовую неудачу.
Что нельзя делать 21 апреля
Хотя 21 апреля не относится к большим церковным постам, народная традиция все же сохраняет несколько запретов в этот день — особенно если он выпадает на Светлый понедельник после Пасхи:
- Не сквернословить, не ссориться и не анализировать. Считалось, что любые злые слова, сказанные в этот день, «возвращаются» обратно вдвойне — особенно в пасхальную неделю.
- Нельзя оказывать помощь. Считалось, что сегодня отказ — к потере удачи за весь год. Если особую помощь просит кто-то из близких или нуждающихся.
- Не выливать грязную воду на улицу. В народе верили, что в Поливальный понедельник вода несет особую силу — и пренебрежение к ней может обернуться болезнями.
- Возможность пребывания гостя. В Светлую седмицу принято принимать с радостью, угощать и придерживаться добрыми словами. Закрытые двери и отказ от общения считались плохой приметой.
- Не начинать тяжелую физическую работу. В этот день лучше посвятить отдыху, духовному очищению, общению с семьей и хорошему настроению.
Кто родился 21 апреля
- Иван Кулибин (1735–1818) — русский изобретатель и механик-самоучка, создатель уникальных часов, мостов и технических новинок своего времени.
- Шарлотта Бронте (1816–1855) — английская писательница, автор знаменитого романа «Джейн Эйр».
- Елизавета II (1926–2022) — бывшая королева Великобритании, правившая страной более 70 лет.
- Игги Поп (1947) — американский рок-певец, один из основоположников панк-рока, фронтмен группы The Stooges.
- Татьяна Устинова (1968) — российская писательница и сценарист, автор популярных детективных романов.
- Энди Макдауэлл — американская актриса, известная по фильмам «Четыре свадьбы и одни похороны», «День сурка».
- Тоби Стивенс — британский актер, снимался в «Крошка из Беверли - Хиллз» и «Черные паруса».
- Петр Федоров — российский актер театра и кино, известный актер театра и кино, известный по фильмам «Сталинград», «Обитаемый остров».
- Джеймс Макевой — шотландский актер, получившая самую мировую известность за ролики в «Искуплении», «Людях Икс» и «Сплите».
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