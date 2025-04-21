Прокуратура помогла челябинцу вернуть деньги на покупку лекарств

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Медикаменты должны были выдать бесплатно, но их не было на складе
Медикаменты должны были выдать бесплатно, но их не было на складе Фото:

В Еманжелинске Челябинской области прокуратура помогла пациенту вернуть деньги за жизненно важные лекарства, которые пришлось покупать самостоятельно, пока их не было на складе. Мужчине компенсируют более 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокурор города обратился в суд с заявлением о взыскании с ФКУ „Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан“ Министерства здравоохранения РФ в пользу пациента денежных средств, которые затрачены на приобретение лекарственного препарата», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мужчине компенсируют 30961 рублей.

В ведомстве пояснили, что житель Еманжелинска имеет заболевание и должен получать препараты бесплатно. Но в октябре 2024 года лекарства в АО «Областной аптечный склад» не было. Его привезли только в ноябре. Для того, чтобы планомерно продолжать лечение, пациент сам купил медикаменты. Их стоимость будет возвращена.

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В Еманжелинске Челябинской области прокуратура помогла пациенту вернуть деньги за жизненно важные лекарства, которые пришлось покупать самостоятельно, пока их не было на складе. Мужчине компенсируют более 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Прокурор города обратился в суд с заявлением о взыскании с ФКУ „Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан“ Министерства здравоохранения РФ в пользу пациента денежных средств, которые затрачены на приобретение лекарственного препарата», — уточнили в пресс-службе ведомства. Мужчине компенсируют 30961 рублей. В ведомстве пояснили, что житель Еманжелинска имеет заболевание и должен получать препараты бесплатно. Но в октябре 2024 года лекарства в АО «Областной аптечный склад» не было. Его привезли только в ноябре. Для того, чтобы планомерно продолжать лечение, пациент сам купил медикаменты. Их стоимость будет возвращена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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