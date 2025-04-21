Челябинскому экс-таможеннику, помогавшему контрабандистам, ужесточили приговор

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Суд добавил к сроку Андрея Ерыкалова несколько месяцев
Суд добавил к сроку Андрея Ерыкалова несколько месяцев Фото:

Челябинский облсуд ужесточил приговор бывшему ведущему инспектору отдела по контролю за оборотом товаров службы таможенного контроля Челябинской таможни Андрею Ерыкалову, осужденному за связи с контрабандистами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, срок в колонии был увеличен на несколько месяцев.

«Суд изменил приговор первой инстанции. Наказание в виде лишения свободы увеличено с трех лет и 18 суток до трех лет и трех месяцев», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В остальной части вердикт оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу.

Ерыкалов попался сотрудникам УФСБ по региону в декабре 2022 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Следствие полагало, что он помогал провозить контрабанду на территорию области. Действовал Ерыкалов не один: вместе с ним под следствие попал его непосредственный начальник Владимир Компанеец.

В суде было доказано, что таможенники помогли вывести одну из фур, груженной контрабандой, из зоны таможенного контроля. Чекисты задержали злоумышленников в момент перегрузки товара. По итогу Ерыкалов получил три года и 18 суток в колонии-поселении, сейчас это наказание ужесточили.

По данным URA.RU, после задержания Компанеец признал вину в инкриминируемом преступлении. При этом, даже будучи под следствием, он оставался на службе до окончания срока служебного контракта. Ерыкалова же уволили сразу после задержания в связи с утратой доверия.

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Челябинский облсуд ужесточил приговор бывшему ведущему инспектору отдела по контролю за оборотом товаров службы таможенного контроля Челябинской таможни Андрею Ерыкалову, осужденному за связи с контрабандистами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, срок в колонии был увеличен на несколько месяцев. «Суд изменил приговор первой инстанции. Наказание в виде лишения свободы увеличено с трех лет и 18 суток до трех лет и трех месяцев», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В остальной части вердикт оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу. Ерыкалов попался сотрудникам УФСБ по региону в декабре 2022 года. Его обвинили в превышении должностных полномочий. Следствие полагало, что он помогал провозить контрабанду на территорию области. Действовал Ерыкалов не один: вместе с ним под следствие попал его непосредственный начальник Владимир Компанеец. В суде было доказано, что таможенники помогли вывести одну из фур, груженной контрабандой, из зоны таможенного контроля. Чекисты задержали злоумышленников в момент перегрузки товара. По итогу Ерыкалов получил три года и 18 суток в колонии-поселении, сейчас это наказание ужесточили. По данным URA.RU, после задержания Компанеец признал вину в инкриминируемом преступлении. При этом, даже будучи под следствием, он оставался на службе до окончания срока служебного контракта. Ерыкалова же уволили сразу после задержания в связи с утратой доверия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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