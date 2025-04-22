22 апреля 2025

В Пермском крае вводятся «летние» электрички в связи с началом дачного сезона

© Служба новостей «URA.RU»
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Они будут курсировать с 30 апреля
Они будут курсировать с 30 апреля Фото:

В Пермском крае ввели дополнительные «летние» электрички. Пригородные поезда для удобства дачников и садоводов будут курсировать в нескольких направлениях.

«С 30 апреля ежедневно из Перми в Дивью, из Чусового до станции Баская. С 30 апреля по пятницам, субботам и воскресеньям: из Перми в Менделеево, из Перми в Кишерть, из Кишерти в Верещагино. Из Перми в Григорьевское: 1 и 8 мая, с 5 мая с понедельника по четверг, с 17 мая дополнительно по субботам», — сообщает telegram-канал Пермская электричка. 

Также на летний сезон ввели дополнительные остановки для некоторых электричек в Пермском крае. 22 апреля URA.RU сообщало о том, что аэропорт Перми перешел на летнее расписание. В этом сезоне доступны 23 прямых направления: 16 внутри России, пять в страны СНГ и два в дальнее зарубежье.

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В Пермском крае ввели дополнительные «летние» электрички. Пригородные поезда для удобства дачников и садоводов будут курсировать в нескольких направлениях. «С 30 апреля ежедневно из Перми в Дивью, из Чусового до станции Баская. С 30 апреля по пятницам, субботам и воскресеньям: из Перми в Менделеево, из Перми в Кишерть, из Кишерти в Верещагино. Из Перми в Григорьевское: 1 и 8 мая, с 5 мая с понедельника по четверг, с 17 мая дополнительно по субботам», — сообщает telegram-канал Пермская электричка.  Также на летний сезон ввели дополнительные остановки для некоторых электричек в Пермском крае. 22 апреля URA.RU сообщало о том, что аэропорт Перми перешел на летнее расписание. В этом сезоне доступны 23 прямых направления: 16 внутри России, пять в страны СНГ и два в дальнее зарубежье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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