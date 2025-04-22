В Пермском крае вводятся «летние» электрички в связи с началом дачного сезона

В Пермском крае ввели дополнительные «летние» электрички. Пригородные поезда для удобства дачников и садоводов будут курсировать в нескольких направлениях.
«С 30 апреля ежедневно из Перми в Дивью, из Чусового до станции Баская. С 30 апреля по пятницам, субботам и воскресеньям: из Перми в Менделеево, из Перми в Кишерть, из Кишерти в Верещагино. Из Перми в Григорьевское: 1 и 8 мая, с 5 мая с понедельника по четверг, с 17 мая дополнительно по субботам», — сообщает telegram-канал Пермская электричка.
Также на летний сезон ввели дополнительные остановки для некоторых электричек в Пермском крае. 22 апреля URA.RU сообщало о том, что аэропорт Перми перешел на летнее расписание. В этом сезоне доступны 23 прямых направления: 16 внутри России, пять в страны СНГ и два в дальнее зарубежье.
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