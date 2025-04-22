22 апреля 2025

В Пермском крае появятся новые льготы для спортивных организаций

Махонин: в Пермском крае появятся льготы для спортивных организаций
© Служба новостей «URA.RU»
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Это поможет направить дополнительные деньги на ремонт и модернизацию объектов
Это поможет направить дополнительные деньги на ремонт и модернизацию объектов Фото:

В Пермском крае хотят ввести льготы для владельцев крупных спортивных организаций. Собственников хотят освободить от уплаты налога на имущество. Обязательное условие — площадь спортобъекта должна превышать девять тысяч квадратных метров. 

«Кроме того, объект должен быть включен в реестр Министерства спорта Российской Федерации. Это поможет направить дополнительные деньги на ремонт и модернизацию объектов, чаще обновлять инвентарь и создавать новые возможности для спортсменов», — сообщает губернатор Дмитрий Махонин в telegram-канале. 

По его словам, к таким крупнейшим спортивным объектам относятся, например, УДС «Молот», СК имени Сухарева, крытый футбольный манеж «Пермь Великая», спорткомплекс «Олимпия», МСК «Энергия». Законопроект депутаты рассмотрят в мае.

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В Пермском крае хотят ввести льготы для владельцев крупных спортивных организаций. Собственников хотят освободить от уплаты налога на имущество. Обязательное условие — площадь спортобъекта должна превышать девять тысяч квадратных метров.  «Кроме того, объект должен быть включен в реестр Министерства спорта Российской Федерации. Это поможет направить дополнительные деньги на ремонт и модернизацию объектов, чаще обновлять инвентарь и создавать новые возможности для спортсменов», — сообщает губернатор Дмитрий Махонин в telegram-канале.  По его словам, к таким крупнейшим спортивным объектам относятся, например, УДС «Молот», СК имени Сухарева, крытый футбольный манеж «Пермь Великая», спорткомплекс «Олимпия», МСК «Энергия». Законопроект депутаты рассмотрят в мае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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