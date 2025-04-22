В Пермском крае появятся новые льготы для спортивных организаций

В Пермском крае хотят ввести льготы для владельцев крупных спортивных организаций. Собственников хотят освободить от уплаты налога на имущество. Обязательное условие — площадь спортобъекта должна превышать девять тысяч квадратных метров.
«Кроме того, объект должен быть включен в реестр Министерства спорта Российской Федерации. Это поможет направить дополнительные деньги на ремонт и модернизацию объектов, чаще обновлять инвентарь и создавать новые возможности для спортсменов», — сообщает губернатор Дмитрий Махонин в telegram-канале.
По его словам, к таким крупнейшим спортивным объектам относятся, например, УДС «Молот», СК имени Сухарева, крытый футбольный манеж «Пермь Великая», спорткомплекс «Олимпия», МСК «Энергия». Законопроект депутаты рассмотрят в мае.
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