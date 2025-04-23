Самый медийный пермский синоптик рассказал о погоде в мае

В конце апреля в Пермском крае похолодает
Май в Перми начнется с похолодания и мокрого снега. Об этом URA.RU сообщил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
«В последние дни апреля будет сильное похолодание с вероятным сильным мокрым снегом, в том числе и в Перми. Самые первые дни мая также будут холодными с вероятным мокрым снегом», — рассказал Шихов.
Ранее URA.RU рассказывало о погоде на ближайшую неделю. 24 апреля в Пермском крае ожидается теплая погода с небольшими осадками.
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