Самый медийный пермский синоптик рассказал о погоде в мае

Пермяков предупредили о похолодании и снегопаде в начале мая
© Служба новостей «URA.RU»
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В конце апреля в Пермском крае похолодает
В конце апреля в Пермском крае похолодает Фото:

Май в Перми начнется с похолодания и мокрого снега. Об этом URA.RU сообщил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.

«В последние дни апреля будет сильное похолодание с вероятным сильным мокрым снегом, в том числе и в Перми. Самые первые дни мая также будут холодными с вероятным мокрым снегом», — рассказал Шихов.

Ранее URA.RU рассказывало о погоде на ближайшую неделю. 24 апреля в Пермском крае ожидается теплая погода с небольшими осадками.

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Май в Перми начнется с похолодания и мокрого снега. Об этом URA.RU сообщил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов. «В последние дни апреля будет сильное похолодание с вероятным сильным мокрым снегом, в том числе и в Перми. Самые первые дни мая также будут холодными с вероятным мокрым снегом», — рассказал Шихов. Ранее URA.RU рассказывало о погоде на ближайшую неделю. 24 апреля в Пермском крае ожидается теплая погода с небольшими осадками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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