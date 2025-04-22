США хотят ввести пошлины в 3521% против азиатских стран

США намерены ввести новые пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных панелей из Таиланда, Камбоджи, Вьетнама и Малайзии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных кругах.
«США установят новые пошлины в размере 3521% на импорт солнечной энергии из четырех стран Юго-Восточной Азии, что принесло выгоду отечественным производителям, но усилило факторы, уже угрожающие развитию возобновляемой энергетики в стране», — пишет агентство, ссылаясь на свои источники.
Решение принято для защиты американских производителей от демпинга со стороны азиатских компаний, однако такие меры могут негативно сказаться на развитии возобновляемой энергетики внутри страны. По данным Bloomberg, производители солнечных панелей из перечисленных стран продавали свою продукцию в США по заниженным ценам, получая государственную поддержку на родине.
Ранее глава США Дональд Трамп ввел заградительные пошлины от 10 до 50% на товары из около 200 стран. Также он развязал «торговую войну» с Китаем, введя пошлины на азиатские товары в 245%.
Зарубежные СМИ считают, что подобная «война с Китаем» обречена на провал. Подобный исход предсказывают, в том числе из-за готовности Пекина к экономическому противостоянию.
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