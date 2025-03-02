США переключились с Украины на Израиль

Рубио поручил ускорить доставку военной помощи Израилю
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Ограничение Байдена на поставки оружия в Израиль больше не действует, сообщил Рубио
Ограничение Байдена на поставки оружия в Израиль больше не действует, сообщил Рубио Фото:

Американские власти намерены ускорить процесс отправки военной помощи Израилю, оцениваемой примерно в четыре млрд долларов. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио.

«Я подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения доставки Израилю военной помощи на сумму около четырех млрд долларов», — передает заявление Рубио ТАСС. Подчеркивается, что данное решение аннулирует ранее наложенные администрацией бывшего президента США Джо Байдена ограничения на поставки в Израиль некоторых типов вооружений.

Решение администрации США ускорить поставки военной помощи Израилю на фоне предыдущих ограничений, введенных Джо Байденом, является продолжением политики Дональда Трампа. Ранее он отменил запрет на отправку в Израиль тяжелых авиационных бомб MK-84. В статье Axios уточнялось, что из американских складов будет отправлено 1,8 тысячи бомб класса MK-84.

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Американские власти намерены ускорить процесс отправки военной помощи Израилю, оцениваемой примерно в четыре млрд долларов. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио. «Я подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения доставки Израилю военной помощи на сумму около четырех млрд долларов», — передает заявление Рубио ТАСС. Подчеркивается, что данное решение аннулирует ранее наложенные администрацией бывшего президента США Джо Байдена ограничения на поставки в Израиль некоторых типов вооружений. Решение администрации США ускорить поставки военной помощи Израилю на фоне предыдущих ограничений, введенных Джо Байденом, является продолжением политики Дональда Трампа. Ранее он отменил запрет на отправку в Израиль тяжелых авиационных бомб MK-84. В статье Axios уточнялось, что из американских складов будет отправлено 1,8 тысячи бомб класса MK-84.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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