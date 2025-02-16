В Израиль доставили тяжелые авиационные бомбы после снятия запрета Трампом

В Израиль прибыла партия тяжелых авиационных бомб MK-84 весом 2000 фунтов, поставка которых стала возможна благодаря отмене запрета со стороны президента США Дональда Трампа. Бомбы были доставлены морским транспортом и выгружены в порту Ашдода.
«Партия тяжелых авиационных бомб MK-84 доставлена в Израиль», — передают argumenti.ru. Уточняется, что после доставки в порт, боеприпасы были транспортированы на базы Военно-воздушных сил Израиля.
Ранее Трамп отменил запрет на поставки в Израиль авиационных бомб массой 2000 фунтов, который был введен предыдущей администрацией. В статье Axios уточнялось, что из американских складов будет отправлено 1800 бомб класса MK-84. В 2024 году весной экс-президент США Джо Байден предупредил, что в ответ на возможное вторжение израильских вооруженных сил в Рафах, расположенный на юге сектора Газа, Вашингтон прекратит поставки артиллерийских снарядов, бомб и других видов вооружений Израилю.
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