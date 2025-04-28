Власти Перми вывели максимальное количество техники для борьбы со снегопадом

В Перми дорожные службы борются с мощнейшим снегопадом, который обрушился на город утром и продолжается до сих пор. Как сообщили в мэрии подрядчикам поставлена задача взять в приоритет очистку тротуаров, парковочных карманов и дорог. Бесперебойная уборка снега запланирована во всех районах города и будет проводиться круглосуточно.
«Все подрядчики, осуществляющие содержание улично-дорожной сети города, оперативно получают метеосводки. Для устранения последствий снегопада они продолжат работать в круглосуточном режиме. Им поставлена задача использовать разные противогололедные реагенты, совершая весь цикл подсыпки и прометания улиц. Противогололедными смесями обрабатываются отдельные участки дорог, чтобы не создавать „снежную кашу“. Особое внимание уделяется тротуарам, спускам и подъемам, маршрутам движения общественного транспорта, сложным участкам дорог, перекресткам», — говорится на сайте администрации Перми.
Ночью и завтра днем в Перми будет работать 98 единиц техники и около 150 рабочих. Это максимальное количество техники, которая еще не была переоборудована для летнего содержания, отмечают в мэрии.
Глава Перми Эдуард Соснин призвал горожан быть аккуратней на дорогах и по возможности пользоваться общественным транспортом, если на личных автомобилях резина уже поменяна на летнюю. «Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Дорожные службы приложат максимум усилий, чтобы период снегопада прошел с минимальными неудобствами», — написал он Telegram.
Мощнейший за много лет снегопад обрушился на Пермь утром в понедельник. Синоптики прогнозировали выпадение до 35 мм осадков. Из-за разгула стихии в городе закрыли аэропорт. Дорожное движение сковали пробки, которые достигали 10 баллов. На прошлой неделе в Перми отмечалась теплая погода, снег полностью растаял и большинство автомобилистов сменили зимнюю резину на летнюю. Это спровоцировало сегодня немало аварий. ДТП отмечены и на загородных трассах. На некоторых участках дороги пришлось закрыть для большегрузов.
Снегопад широким фронтом охватил территорию не только Перми, но и всего края. Снегопад продолжится и ночью. В региональном ГУ МЧС сообщили о штормовом предупреждении. Кроме проблем на дорогах в ведомстве опасаются обрывы ЛЭП и аварии на системах ЖКХ. В МЧС рекомендуют, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, при авариях на сетях электроснабжения обесточивать все электроприборы. Кроме того, не рекомендуется приближаться к крышам домов, с которых вероятен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям. В ГАИ напоминают водителям, что следует проявлять повышенную осторожность и внимательность, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию. Не стоит допускать резких маневров и торможений.
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