В Екатеринбурге у военного адвоката украли и продали кошку. Фото

29 апреля 2025 в 16:29 Размер текста - 17 +

Адвокат обратился с заявлением в полицию Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге у военного адвоката Петра Портнягина украли и продали кошку. В этом он обвинил женщину по имени Елена из соседнего подъезда. «26 апреля кошка выскочила в подъезд, фото скинули в чат дома, но мы с женой там не состояли. Гражданка [Елена] пришла и забрала кошку. В этот же день мы созвонились с ней, она пообещала вернуть кошку на следующий день. Но после сообщила в чате дома, что продала ее. Когда узнала, что мы написали заявление в полицию, то написала, что выкинула кошку на улицу», — заявил URA.RU Портнягин. Елена опровергла обвинения в свой адрес. По ее словам, она забрала кошку, когда узнала, что она два дня сидит в подъезде. Таким образом, решила спасти ее. «В чате дома появилось сообщение. Никто кошку не искал. Когда мне стали поступать угрозы, я принесла ее туда, где взяла. Сейчас я даже видеть не хочу эту семью», — сказала женщина URA.RU. Она хочет написать заявление на Портнягина из-за угроз. Адвокат планирует добиться против нее возбуждения дела о жестоком обращении с животными. Кроме того, по словам Елены, жильцы дома разделились на два лагеря. Одни поддерживают в конфликте Портнягина, вторые — ее. Кличка кошки — Варя Фото: предоставлено Петром Портнягиным Сообщение Елены чите Портнягиных Фото: предоставлено Петром Портнягиным Елена заявила, что Петр ей угрожал Фото: предоставлено Еленой Фото: предоставлено Еленой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге у военного адвоката Петра Портнягина украли и продали кошку. В этом он обвинил женщину по имени Елена из соседнего подъезда. «26 апреля кошка выскочила в подъезд, фото скинули в чат дома, но мы с женой там не состояли. Гражданка [Елена] пришла и забрала кошку. В этот же день мы созвонились с ней, она пообещала вернуть кошку на следующий день. Но после сообщила в чате дома, что продала ее. Когда узнала, что мы написали заявление в полицию, то написала, что выкинула кошку на улицу», — заявил URA.RU Портнягин. Елена опровергла обвинения в свой адрес. По ее словам, она забрала кошку, когда узнала, что она два дня сидит в подъезде. Таким образом, решила спасти ее. «В чате дома появилось сообщение. Никто кошку не искал. Когда мне стали поступать угрозы, я принесла ее туда, где взяла. Сейчас я даже видеть не хочу эту семью», — сказала женщина URA.RU. Она хочет написать заявление на Портнягина из-за угроз. Адвокат планирует добиться против нее возбуждения дела о жестоком обращении с животными. Кроме того, по словам Елены, жильцы дома разделились на два лагеря. Одни поддерживают в конфликте Портнягина, вторые — ее.