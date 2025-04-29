В Екатеринбурге у военного адвоката Петра Портнягина украли и продали кошку. В этом он обвинил женщину по имени Елена из соседнего подъезда.
«26 апреля кошка выскочила в подъезд, фото скинули в чат дома, но мы с женой там не состояли. Гражданка [Елена] пришла и забрала кошку. В этот же день мы созвонились с ней, она пообещала вернуть кошку на следующий день. Но после сообщила в чате дома, что продала ее. Когда узнала, что мы написали заявление в полицию, то написала, что выкинула кошку на улицу», — заявил URA.RU Портнягин.
Елена опровергла обвинения в свой адрес. По ее словам, она забрала кошку, когда узнала, что она два дня сидит в подъезде. Таким образом, решила спасти ее. «В чате дома появилось сообщение. Никто кошку не искал. Когда мне стали поступать угрозы, я принесла ее туда, где взяла. Сейчас я даже видеть не хочу эту семью», — сказала женщина URA.RU.
Она хочет написать заявление на Портнягина из-за угроз. Адвокат планирует добиться против нее возбуждения дела о жестоком обращении с животными. Кроме того, по словам Елены, жильцы дома разделились на два лагеря. Одни поддерживают в конфликте Портнягина, вторые — ее.
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