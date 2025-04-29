Банда «черных» пермских дилеров получила по заслугам за махинации с авто

Банду пермских дилеров приговорили к заключению в колонии и крупным штрафам за обман граждан при оформлении кредитов на машины. Ущерб от действий злоумышленников превысил 32 млн рублей, отмечает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
«Суд <...> назначил восьми виновным (бывшим сотрудникам пермского автосалона — прим. URA.RU) наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере от 150 до 500 тысяч рублей и ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. В отношении трех женщин применена отсрочка отбывания наказания до достижения детьми 14-летнего возраста», — указано на сайте ведомства.
Следствие доказало, что жительница Перми (ее дело выделено в отдельное производство) разработала план хищения денег у горожан. Злоумышленница заручилась поддержкой сотрудников салона «Империя Авто». Подельники направляли в банки заявки, завышая сумму необходимых средств и стоимость самих машин. Разницу — преступники похищали. Незаконную деятельность силовики пресекли в апреле 2019 года.
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