После удара по Алешкам госпитализированы шесть пострадавших

В результате атаки украинских FPV-дронов на рынок в городе Алешки (Херсонская область) шесть мирных жителей были госпитализированы, еще один человек скончался по пути в больницу. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борчанинова.
«Шесть раненых довезены до медицинского учреждения, им оказывается медицинская помощь. Они в состоянии средней степени тяжести», — заявила Борчанинова, уточнив, что еще один человек умер по пути в больницу от кровопотери. Ее слова передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли рынок в Алешках. Об ударе противника по объекту на территории Херсонской области сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Пострадали от атаки более 20 человек, передает RT. На место выехали все экстренные службы города.
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