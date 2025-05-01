Сальдо: ВСУ направили FPV-дроны по рынку в Алешках для добивания выживших. Видео

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ВСУ используют FPV-дроны, заявил Сальдо
ВСУ используют FPV-дроны, заявил Сальдо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ используют FPV-дроны, чтобы «добить выживших» после первого удара украинской армии по рынку в Алешках Херсонской области. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.

«Враг направил FPV-дроны для добивания выживших», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что это произошло после первой атаки на рынок в Алешках, где погибли и были ранены люди.

В результате обстрела рынка в Алешках украинскими военными погибли не менее семи человек, более 20 получили ранения. Об этом сообщал Владимир Сальдо. На месте продолжают работать экстренные службы.

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ВСУ используют FPV-дроны, чтобы «добить выживших» после первого удара украинской армии по рынку в Алешках Херсонской области. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо. «Враг направил FPV-дроны для добивания выживших», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что это произошло после первой атаки на рынок в Алешках, где погибли и были ранены люди. В результате обстрела рынка в Алешках украинскими военными погибли не менее семи человек, более 20 получили ранения. Об этом сообщал Владимир Сальдо. На месте продолжают работать экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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