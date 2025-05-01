ВСУ используют FPV-дроны, чтобы «добить выживших» после первого удара украинской армии по рынку в Алешках Херсонской области. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо.
«Враг направил FPV-дроны для добивания выживших», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что это произошло после первой атаки на рынок в Алешках, где погибли и были ранены люди.
В результате обстрела рынка в Алешках украинскими военными погибли не менее семи человек, более 20 получили ранения. Об этом сообщал Владимир Сальдо. На месте продолжают работать экстренные службы.
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