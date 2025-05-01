ВСУ наносят удары по машинам скорой помощи в Алешках

ВСУ 1 мая произвели обстрелы населенных пунктов Херсонской области. Ситуация осложняется тем, что в регионе не хватает машин скорой помощи для вывоза раненых, поскольку ВСУ целенаправленно уничтожали технику. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
«Со вчерашнего дня противник усилил обстрелы населенных пунктов Херсонской области. Предварительно, противник все последние месяцы выбивал кареты скорой помощи, и карет сейчас не хватает», — рассказал глава Сальдо у себя в telegram-канале. Он также сообщил, что под удар попал рынок в городе Алешки.
В результате удара ВСУ по рынку в Алешках Херсонской области погибли семь мирных жителей. Более двадцати человек получили ранения различной степени тяжести.
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