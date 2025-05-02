Трампу предложили вспомнить «хотя бы одну победу США» масштаба Курской битвы или взятия Берлина

Депутат Колесник предложил Трампу вспомнить победу США масштаба Сталинграда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трампу следовало молчать вместо заявлений о победе США во Второй Мировой войне
Трампу следовало молчать вместо заявлений о победе США во Второй Мировой войне Фото:

Президент США Дональд Трамп должен назвать ни одной американской победы, сопоставимой по масштабу с ключевыми сражениями Второй мировой войны, в которых победил Советский Союз. Перед заявлениями о победе Штатов во Второй Мировой войне ему следует помолчать и разобраться с Перл-Харбором, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Трамп помолчал бы, разобрался бы с Перл-Харбором, где их в блин раскатали. Пусть назовет хоть одну победу американцев масштаба Курской битвы, Сталинграда, взятия Берлина», — сказал Андрей Колесник в беседе с News.ru. По его словам, США «победили» нацистов тем, что взяли их к себе на работу: в Штатах оказались начальник немецкой разведки Рейнхард Гелен и приближенные пропагандиста Йозефа Геббельса. Депутат также посоветовал Дональду Трампу не поднимать тему победы США во Второй мировой войне.

Ранее Трамп заявил, что жители США будут отмечать два дня победы в этом году. По его словам, в стране намерены праздновать 11 ноября и 8 мая как даты окончания Первой и Второй мировых войн соответственно, поскольку американцы получили «новое звание победителей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп должен назвать ни одной американской победы, сопоставимой по масштабу с ключевыми сражениями Второй мировой войны, в которых победил Советский Союз. Перед заявлениями о победе Штатов во Второй Мировой войне ему следует помолчать и разобраться с Перл-Харбором, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. «Трамп помолчал бы, разобрался бы с Перл-Харбором, где их в блин раскатали. Пусть назовет хоть одну победу американцев масштаба Курской битвы, Сталинграда, взятия Берлина», — сказал Андрей Колесник в беседе с News.ru. По его словам, США «победили» нацистов тем, что взяли их к себе на работу: в Штатах оказались начальник немецкой разведки Рейнхард Гелен и приближенные пропагандиста Йозефа Геббельса. Депутат также посоветовал Дональду Трампу не поднимать тему победы США во Второй мировой войне. Ранее Трамп заявил, что жители США будут отмечать два дня победы в этом году. По его словам, в стране намерены праздновать 11 ноября и 8 мая как даты окончания Первой и Второй мировых войн соответственно, поскольку американцы получили «новое звание победителей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...