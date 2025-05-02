Президент США Дональд Трамп должен назвать ни одной американской победы, сопоставимой по масштабу с ключевыми сражениями Второй мировой войны, в которых победил Советский Союз. Перед заявлениями о победе Штатов во Второй Мировой войне ему следует помолчать и разобраться с Перл-Харбором, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
«Трамп помолчал бы, разобрался бы с Перл-Харбором, где их в блин раскатали. Пусть назовет хоть одну победу американцев масштаба Курской битвы, Сталинграда, взятия Берлина», — сказал Андрей Колесник в беседе с News.ru. По его словам, США «победили» нацистов тем, что взяли их к себе на работу: в Штатах оказались начальник немецкой разведки Рейнхард Гелен и приближенные пропагандиста Йозефа Геббельса. Депутат также посоветовал Дональду Трампу не поднимать тему победы США во Второй мировой войне.
Ранее Трамп заявил, что жители США будут отмечать два дня победы в этом году. По его словам, в стране намерены праздновать 11 ноября и 8 мая как даты окончания Первой и Второй мировых войн соответственно, поскольку американцы получили «новое звание победителей».
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