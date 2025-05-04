Путин показал шоколадки, которые ему подарил Лукашенко

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Путин вспомнил о сладком подарке от Лукашенко
Путин вспомнил о сладком подарке от Лукашенко Фото:

Президент России Владимир Путин во время экскурсии по своей резиденции в Кремле рассказал о шоколадках, которые ему подарил его белорусский коллега Александр Лукашенко. Российский лидер угостил ими журналиста Павла Зарубина.

«Всякие шоколадки белорусские, очень вкусные. Могу побаловать вас, если хотите», — предложил Путин. Он рассказал, что эти шоколадки подарил ему Александр Лукашенко

Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 4 мая. В нем Владимир Путин ответит на важные вопросы о событиях в стране и мире за последние 25 лет. Об этом сообщал Павел Зарубин. Фильма, приурочен к 25-летию его руководства. Путин впервые был избран президентом в марте 2000 года и вступил в должность в мае того же года.

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Президент России Владимир Путин во время экскурсии по своей резиденции в Кремле рассказал о шоколадках, которые ему подарил его белорусский коллега Александр Лукашенко. Российский лидер угостил ими журналиста Павла Зарубина. «Всякие шоколадки белорусские, очень вкусные. Могу побаловать вас, если хотите», — предложил Путин. Он рассказал, что эти шоколадки подарил ему Александр Лукашенко.  Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 4 мая. В нем Владимир Путин ответит на важные вопросы о событиях в стране и мире за последние 25 лет. Об этом сообщал Павел Зарубин. Фильма, приурочен к 25-летию его руководства. Путин впервые был избран президентом в марте 2000 года и вступил в должность в мае того же года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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