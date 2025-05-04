Путин показал шоколадки, которые ему подарил Лукашенко

Президент России Владимир Путин во время экскурсии по своей резиденции в Кремле рассказал о шоколадках, которые ему подарил его белорусский коллега Александр Лукашенко. Российский лидер угостил ими журналиста Павла Зарубина.
«Всякие шоколадки белорусские, очень вкусные. Могу побаловать вас, если хотите», — предложил Путин. Он рассказал, что эти шоколадки подарил ему Александр Лукашенко.
Документальный фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» выйдет в эфир на телеканале «Россия 1» 4 мая. В нем Владимир Путин ответит на важные вопросы о событиях в стране и мире за последние 25 лет. Об этом сообщал Павел Зарубин. Фильма, приурочен к 25-летию его руководства. Путин впервые был избран президентом в марте 2000 года и вступил в должность в мае того же года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.