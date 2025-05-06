Обвиняемый во взятках нижегородский экс-военком осужден на 5 лет колонии

Экс-военком Советского и Нижегородского районов Нижнего Новгорода Анвяр Хусиянов приговорен к пяти годам колонии общего режима за получение взяток за освобождение от службы в армии. Об этом сообщил источник в суде.
«Приговор Хусиянову — пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали РИА Новости в суде. Кроме того, Хусиянову назначен штраф в размере восьми миллионов рублей и запрет на занятие должностей на государственной службе, связанных с представительскими и организационно-распорядительными функциями, сроком на четыре года.
В сентябре 2024 года его задержали при получении взятки от призывника. Следствие установило, что Хусиянов неоднократно получал взятки за освобождение граждан от службы в армии — выявлено девять подобных случаев. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ. После задержания Хусиянов был помещен под стражу, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. На заседание Нижегородского районного суда 17 марта он не явился, а адвокаты предоставили документы о его участии в добровольческом формировании в Волгограде. В итоге его объявили в розыск и вновь заключили под стражу — задержание состоялось 25 марта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.