Был тихим: что известно о гибели 19-летнего студента в общежитии УрФУ

Студент из Каменска-Уральского покончил с собой в общежитии в Екатеринбурге
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Пресс-тур, посвященный заселению в университетский кампус. Екатеринбург, кампус, общежитие, кампус урфу
Трагедия произошла в новых общежитиях УрФУ Фото:
новость из сюжета
Тело студента УрФУ с пакетом на голове нашли в Новокольцовском

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга в общежитии Уральского федерального университета, по предварительным данным, покончил с собой 19-летний студент Валерий Никифоров. Его тело могло три дня пролежать в душевой в комнате. Все, что известно о трагедии, — в сбойке URA.RU.

Труп парня обнаружили утром 6 мая. По словам его знакомых, комнату №672 вскрыли охранники и комендант. На его голове, предположительно, был пакет.

Валерий учился на втором курсе института радиоэлектроники и информационных технологий. Сам он родом из Каменска-Уральского. Любил программирование. Его родители в разводе, рассказал друг Никифорова.

Перед трагедией у Валерия случился конфликт с возлюбленной. Якобы та узнала, что Никифоров общается с другой девушкой, и бросила его. Парня описывают тихим, проблем с учебой у него не было. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.

Валерий учился на втором курсе
Валерий учился на втором курсе
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В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга в общежитии Уральского федерального университета, по предварительным данным, покончил с собой 19-летний студент Валерий Никифоров. Его тело могло три дня пролежать в душевой в комнате. Все, что известно о трагедии, — в сбойке URA.RU. Труп парня обнаружили утром 6 мая. По словам его знакомых, комнату №672 вскрыли охранники и комендант. На его голове, предположительно, был пакет. Валерий учился на втором курсе института радиоэлектроники и информационных технологий. Сам он родом из Каменска-Уральского. Любил программирование. Его родители в разводе, рассказал друг Никифорова. Перед трагедией у Валерия случился конфликт с возлюбленной. Якобы та узнала, что Никифоров общается с другой девушкой, и бросила его. Парня описывают тихим, проблем с учебой у него не было. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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