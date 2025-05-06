Был тихим: что известно о гибели 19-летнего студента в общежитии УрФУ

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга в общежитии Уральского федерального университета, по предварительным данным, покончил с собой 19-летний студент Валерий Никифоров. Его тело могло три дня пролежать в душевой в комнате. Все, что известно о трагедии, — в сбойке URA.RU.
Труп парня обнаружили утром 6 мая. По словам его знакомых, комнату №672 вскрыли охранники и комендант. На его голове, предположительно, был пакет.
Валерий учился на втором курсе института радиоэлектроники и информационных технологий. Сам он родом из Каменска-Уральского. Любил программирование. Его родители в разводе, рассказал друг Никифорова.
Перед трагедией у Валерия случился конфликт с возлюбленной. Якобы та узнала, что Никифоров общается с другой девушкой, и бросила его. Парня описывают тихим, проблем с учебой у него не было. Подробнее о ЧП, — в сюжете URA.RU.
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