Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий вместе с делегацией региона накануне принял участие в памятных мероприятиях, прошедших в Волгограде — городе-герое Сталинграде. Одной из ключевых акций стала «Пламя Победы», в ходе которой частицы Вечного огня с Мамаева кургана передали в Качканар, Сухой Лог, Верхнюю Туру и Ирбитский район, рассказал Шептий.
В этот же день на Воинском мемориальном кладбище состоялась церемония открытия памятного знака уральским воинам — защитникам Сталинграда. «Эту работу по инициативе Свердловского регионального отделения „Единой России“ в рамках проекта „Историческая память“ мы начали ровно год назад, искали в архивах имена наших земляков, погибших в Сталинградской битве, изготавливали из уральской танковой брони сам памятный знак. Он выполнен в виде броневых листов с надписью», — написал сенатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Для самого Шептия открытие памятного знака стало личным событием. Ему удалось найти сведения о своем деде, погибшем в октябре 1942 года под Сталинградом. Сенатор рассказал, что обнаружил место захоронения родственника в братской могиле и отдал ему дань памяти. В ближайшее время Шептий планирует посетить мемориал вместе с родными.
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