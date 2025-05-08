«Повысит в два раза»: каким стал гонорар Азизы после скандала

Певица Азиза после скандала в шоу «Суперстар!», вполне может повышать свой гонорар за выступление на фоне новой волны популярности. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с URA.RU озвучил сумму гонорара звезды.
«Гонорар Азизы начинается от 700 тысяч рублей и выше. Сейчас, думаю, она повысит его в два раза, сможет спокойно выступать от миллиона рублей на корпоративах и "сборных солянках"», — говорит продюсер.
К слову, в карьере певицы, появившиеся на российской эстраде в 90-е, не всегда была радужная ситуация с финансами. Так, после убийства Игоря Талькова, когда на нее обрушились обвинения, от артистки отвернулись многие коллеги. Единственным, кто не бросил Азизу, был Филипп Киркоров.
В тот непростой период поп-король помогал подруге оставаться на плаву: привозил продукты и делился своими гонорарами. Азиза призналась, что обещала позже отдать все деньги другу, но тот благородно отказался.
Спустя годы исполнительница отблагодарила другу поддержкой, когда ему объявили бойкот после участия в скандальной «голой вечеринке», устроенной телеведущей Настей Ивлеевой.
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