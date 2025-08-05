Россиянам объяснили, как будут считать и взимать налог на доходы по вкладам

Депутат Чаплин: налог на доходы по вкладам рассчитывается исходя из ставки ЦБ
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Чаплин заявил, что если проценты по вкладу меньше 21%, то налог платить не нужно
Чаплин заявил, что если проценты по вкладу меньше 21%, то налог платить не нужно Фото:

В России с 2025 года изменился порядок налогообложения доходов по банковским вкладам: необлагаемый лимит теперь рассчитывается исходя из максимальной ключевой ставки Центробанка в 2024 году. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Реформа направлена на справедливое распределение налоговой нагрузки и поддержку граждан с умеренными доходами. Важно, что необлагаемый налогами лимит сохраняется, а для большинства вкладчиков ставка останется на уровне 13%», — отметил Чаплин. Его слова приводит ТАСС.

В 2025 году лимит составляет 210 тысяч рублей, исходя из максимальной ключевой ставки 21% за 2024 год. Если проценты по вкладам не превышают эту сумму, налог платить не нужно; сверхлимитные доходы облагаются по ставке 13%, а при превышении 2,4 млн рублей — по ставке 15%.

Для вкладов сроком от 15 месяцев неиспользованный лимит можно переносить на следующий год. Банки передают сведения о доходах вкладчиков в ФНС автоматически, декларация не требуется. Не облагаются налогом вклады со ставкой до 1% годовых, эскроу-счета и проценты по наследству. Для валютных вкладов проценты пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на дату выплаты.

Ранее сообщалось, что лимит необлагаемых налогом процентов по вкладам на 2025 год установлен в размере 210 тысяч рублей, исходя из максимальной ключевой ставки 21% в 2024 году. Эксперты отмечали, что для получения такого дохода необходимо разместить на депозитах не менее 1 миллиона рублей. В случае превышения лимита придется оплатить налог по ставке 13%. Несмотря на изменения, привлекательность вкладов для населения сохраняется благодаря высокой доходности.

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В России с 2025 года изменился порядок налогообложения доходов по банковским вкладам: необлагаемый лимит теперь рассчитывается исходя из максимальной ключевой ставки Центробанка в 2024 году. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. «Реформа направлена на справедливое распределение налоговой нагрузки и поддержку граждан с умеренными доходами. Важно, что необлагаемый налогами лимит сохраняется, а для большинства вкладчиков ставка останется на уровне 13%», — отметил Чаплин. Его слова приводит ТАСС. В 2025 году лимит составляет 210 тысяч рублей, исходя из максимальной ключевой ставки 21% за 2024 год. Если проценты по вкладам не превышают эту сумму, налог платить не нужно; сверхлимитные доходы облагаются по ставке 13%, а при превышении 2,4 млн рублей — по ставке 15%. Для вкладов сроком от 15 месяцев неиспользованный лимит можно переносить на следующий год. Банки передают сведения о доходах вкладчиков в ФНС автоматически, декларация не требуется. Не облагаются налогом вклады со ставкой до 1% годовых, эскроу-счета и проценты по наследству. Для валютных вкладов проценты пересчитываются в рубли по курсу ЦБ на дату выплаты. Ранее сообщалось, что лимит необлагаемых налогом процентов по вкладам на 2025 год установлен в размере 210 тысяч рублей, исходя из максимальной ключевой ставки 21% в 2024 году. Эксперты отмечали, что для получения такого дохода необходимо разместить на депозитах не менее 1 миллиона рублей. В случае превышения лимита придется оплатить налог по ставке 13%. Несмотря на изменения, привлекательность вкладов для населения сохраняется благодаря высокой доходности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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