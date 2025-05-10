Зеленский с недовольством высказался об идее Келлога о буферной зоне

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг получение официальных предложений о создании 30-километровой демилитаризованной зоны. По его мнению, это идея — неживая. Об этом он заявил журналистам, комментируя заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о якобы существующем желании Киева создать такую зону.
«Официально никто Украине ничего подобного не предлагал. Но сейчас все ищут возможности, какой еще эксперимент с нами провести. Я считаю, что сегодня эта идея не очень жива», — сказал Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Политика страны». Он подчеркнул, что дальность современных вооружений, включая артиллерию и беспилотники, значительно превышает 30 километров.
Зеленский добавил, что в случае реализации такой идеи украинским силам пришлось бы отойти практически вплотную к Харькову и Сумам, что создаст дополнительные риски для безопасности этих городов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что Москва не слышала от Киева каких-либо предложений по созданию демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог сообщал о готовности Украины заключить перемирие с Россией и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения, однако российские официальные лица, в том числе депутат Госдумы Леонид Ивлев, называли такие предложения неэффективными из-за дальности современных вооружений. Кроме того, в Москве и ранее отмечали отсутствие официальных предложений по созданию демилитаризованной зоны.
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