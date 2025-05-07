В Госдуме раскритиковали идею Киева по отводу войск

Депутат Госдумы Ивлев счел предложение Киева об отводе войск бессмысленным
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Ивлев выразил сомнения в готовности Украины соблюдать условия перемирия
Ивлев выразил сомнения в готовности Украины соблюдать условия перемирия Фото:

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, прокомментировал предложение Киева, об отведении войск на 15 километров от линии соприкосновения, назвав его бессмысленным с точки зрения обеспечения безопасности. По его словам, современные артиллерийские и ракетные вооружения позволяют поражать цели на значительно больших расстояниях.

«Подобная идея бессмысленна с точки зрения обеспечения безопасности», — сказал Ивлев РИА Новости. Ивлев выразил сомнения в готовности Украины соблюдать условия перемирия, ссылаясь на предыдущие случаи нарушений договоренностей. Он отметил, что даже при создании буферной зоны обстрелы российской территории и атаки беспилотниками могут продолжиться.

Ранее украинская сторона выразила готовность заключить с Россией перемирие сроком на 30 дней с возможностью продления, а также отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения. Об этом сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог.

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Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, прокомментировал предложение Киева, об отведении войск на 15 километров от линии соприкосновения, назвав его бессмысленным с точки зрения обеспечения безопасности. По его словам, современные артиллерийские и ракетные вооружения позволяют поражать цели на значительно больших расстояниях. «Подобная идея бессмысленна с точки зрения обеспечения безопасности», — сказал Ивлев РИА Новости. Ивлев выразил сомнения в готовности Украины соблюдать условия перемирия, ссылаясь на предыдущие случаи нарушений договоренностей. Он отметил, что даже при создании буферной зоны обстрелы российской территории и атаки беспилотниками могут продолжиться. Ранее украинская сторона выразила готовность заключить с Россией перемирие сроком на 30 дней с возможностью продления, а также отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения. Об этом сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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