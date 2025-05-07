В Госдуме раскритиковали идею Киева по отводу войск

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, прокомментировал предложение Киева, об отведении войск на 15 километров от линии соприкосновения, назвав его бессмысленным с точки зрения обеспечения безопасности. По его словам, современные артиллерийские и ракетные вооружения позволяют поражать цели на значительно больших расстояниях.
«Подобная идея бессмысленна с точки зрения обеспечения безопасности», — сказал Ивлев РИА Новости. Ивлев выразил сомнения в готовности Украины соблюдать условия перемирия, ссылаясь на предыдущие случаи нарушений договоренностей. Он отметил, что даже при создании буферной зоны обстрелы российской территории и атаки беспилотниками могут продолжиться.
Ранее украинская сторона выразила готовность заключить с Россией перемирие сроком на 30 дней с возможностью продления, а также отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения. Об этом сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог.
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