Baza: самолет, летевший в Москву, попал под обстрел в Индии

Рейса Бангкок — Москва совершил аварийную посадку в Нью-Дели из-за запаха горелой пластмассы, а вскоре после приземления индийский аэропорт оказался под обстрелом из-за эскалации конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Да хоть в поле высадите, зато живой, чем лететь и заживо гореть!» — кричала одна из пассажирок, когда в салоне самолета началась паника, передает канал. Задержка вылета составила двое суток, что вызвало также недовольство среди пассажиров.
Самолет, вылетевший из Бангкока в Москву, был вынужден прервать девятичасовой перелет. Через четыре часа после взлета пассажиры почувствовали резкий запах горелой пластмассы, а экипаж не смог сразу определить его источник. Появление стюардессы с огнетушителем спровоцировало панику: некоторые пассажиры кричали, требуя немедленной посадки, другие пытались сохранять спокойствие.
Пилоты приняли решение совершить аварийную посадку в Нью-Дели, сбросив перед этим топливо для безопасности. После приземления специалисты аэропорта обнаружили замыкание в мультимедийной системе на 27-м ряду, а своевременное отключение электричества предотвратило пожар. Вскоре после приземления Индия закрыла воздушное пространство из-за обстрела со стороны Пакистана, связанного с эскалацией конфликта в Кашмире. Аэропорт Нью-Дели оказался под угрозой, что усилило тревогу среди пассажиров. Им выдали транзитные визы и временно разместили в гостинице, так как запасной борт не мог прибыть из-за ограничений.
Пассажиры смогли вернуться в Москву только спустя двое суток. Их самолет приземлился в Шереметьево 8 мая в 23:30.
Ранее пакистанские власти объявили о начале крупномасштабной военной операции, аргументируя свои действия необходимостью ответить на «постоянные провокации» со стороны Индии. Пакистанские военные нанесли удары по нескольким военным объектам на территории Индии. В ответ индийская сторона осуществила ракетные атаки по трем авиационным базам, одна из которых находится в непосредственной близости от столицы Пакистана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.