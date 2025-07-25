Близкий друг погибшего в крушении Ан-24 рассказал о роковом стечении обстоятельств

Пассажирам разбившегося Ан-24 обещали перенести рейс
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Близкий друг погибшего при крушении Ан-24 рассказал о последней встрече с ним
Близкий друг погибшего при крушении Ан-24 рассказал о последней встрече с ним Фото:
новость из сюжета
Крушение самолета Ан-24 с десятками пассажиров в Приамурье

Один из пассажиров разбившегося самолета Ан-24, Юрий Садков, перед трагедией предупреждал близких о задержке рейса, однако так и не смог выйти на связь перед вылетом. Об этом сообщил его друг Дмитрий Гарчу. По его словам, их последняя встреча состоялась 22 июля, за два дня до катастрофы.

«Он (Садков — прим. URA.RU) обещал позвонить перед вылетом, 24-го утром. Но так и не позвонил. Он садился там, в Благовещенске... Он отзвонился маме и сказал, что рейс, вроде, задерживают. Обещали, что их заселят в гостиницу и на день перенесут рейс. По итогу они вылетели и не долетели до Тынды», — рассказал Гарчу в беседе с РЕН ТВ.

Собеседник отметил, что о трагедии узнал случайно из telegram-каналов, когда увидел опубликованный список погибших. Гарчу подчеркнул, что Садков был для него самым близким человеком и настоящим другом.

Ранее пассажирка Елена, находившаяся на борту разбившегося Ан-24 вместе со своей семьей и следовавшая до Хабаровска, сообщила, что перелет прошел без происшествий и на борту не возникло никаких внештатных ситуаций, пишет «Царьград». После плановой технической остановки в Хабаровске, где Елена с семьей сошла с самолета, воздушное судно отправилось в сторону Тынды, однако в конечный пункт своего маршрута так и не прибыло.

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Один из пассажиров разбившегося самолета Ан-24, Юрий Садков, перед трагедией предупреждал близких о задержке рейса, однако так и не смог выйти на связь перед вылетом. Об этом сообщил его друг Дмитрий Гарчу. По его словам, их последняя встреча состоялась 22 июля, за два дня до катастрофы. «Он (Садков — прим. URA.RU) обещал позвонить перед вылетом, 24-го утром. Но так и не позвонил. Он садился там, в Благовещенске... Он отзвонился маме и сказал, что рейс, вроде, задерживают. Обещали, что их заселят в гостиницу и на день перенесут рейс. По итогу они вылетели и не долетели до Тынды», — рассказал Гарчу в беседе с РЕН ТВ. Собеседник отметил, что о трагедии узнал случайно из telegram-каналов, когда увидел опубликованный список погибших. Гарчу подчеркнул, что Садков был для него самым близким человеком и настоящим другом. Ранее пассажирка Елена, находившаяся на борту разбившегося Ан-24 вместе со своей семьей и следовавшая до Хабаровска, сообщила, что перелет прошел без происшествий и на борту не возникло никаких внештатных ситуаций, пишет «Царьград». После плановой технической остановки в Хабаровске, где Елена с семьей сошла с самолета, воздушное судно отправилось в сторону Тынды, однако в конечный пункт своего маршрута так и не прибыло.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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