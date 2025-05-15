В Перми рухнули цены на аренду всех типов квартир

В Перми в апреле 2025 года снизились цены на аренду всех типов квартир, что бывает очень редко. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков портала «Мир квартир».
«Больше всего упали цены на аренду трехкомнатных квартир — 4,3%. Средняя стоимость аренды „трешки“ в Перми — 42,1 тысячи рублей», — сообщается в исследовании.
Двухкомнатные квартиры упали в цене на 4%. Менее всего упали цены на аренду «однушки» — 3,5 %. За аренду однокомнатной в Перми в среднем придется заплатить 25,9 тысяч рублей в месяц.
Ранее URA.RU сообщало, что cтало известно, сколько нужно работать пермяку, чтобы купить «однушку» в Москве. Для покупки квартиры в Москве придется копить и не есть почти 17 лет.
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