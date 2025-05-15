В Перми рухнули цены на аренду всех типов квартир

Снижение цен на аренду жилья в Перми в апреле составило порядка 4%
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость аренды «однушки» в Перми - около 26 тысяч рублей
Средняя стоимость аренды «однушки» в Перми - около 26 тысяч рублей Фото:

В Перми в апреле 2025 года снизились цены на аренду всех типов квартир, что бывает очень редко. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков портала «Мир квартир».

«Больше всего упали цены на аренду трехкомнатных квартир — 4,3%. Средняя стоимость аренды „трешки“ в Перми — 42,1 тысячи рублей»,  — сообщается в исследовании.

Двухкомнатные квартиры упали в цене на 4%. Менее всего упали цены на аренду «однушки» — 3,5 %. За аренду однокомнатной в Перми в среднем придется заплатить 25,9 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что cтало известно, сколько нужно работать пермяку, чтобы купить «однушку» в Москве. Для покупки квартиры в Москве придется копить и не есть почти 17 лет. 

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В Перми в апреле 2025 года снизились цены на аренду всех типов квартир, что бывает очень редко. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков портала «Мир квартир». «Больше всего упали цены на аренду трехкомнатных квартир — 4,3%. Средняя стоимость аренды „трешки“ в Перми — 42,1 тысячи рублей»,  — сообщается в исследовании. Двухкомнатные квартиры упали в цене на 4%. Менее всего упали цены на аренду «однушки» — 3,5 %. За аренду однокомнатной в Перми в среднем придется заплатить 25,9 тысяч рублей в месяц. Ранее URA.RU сообщало, что cтало известно, сколько нужно работать пермяку, чтобы купить «однушку» в Москве. Для покупки квартиры в Москве придется копить и не есть почти 17 лет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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