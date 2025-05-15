В Прикамье на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны

В Краснокамске Пермского края на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Борис Паклин. Ветерана не стало 13 мая. Об этом сообщила администрация Краснокамского округа.
«13 мая не стало ветерана Великой Отечественной войны Бориса Сергеевича Паклина. Ему было 99 лет. Борис Сергеевич навсегда останется для нас примером мужества, патриотизма и любви к своей Родине! Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким. Вечная память герою», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Краснокамского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Прощание с ветераном состоится 16 мая в храме Святой Великомученицы Екатерины, начало церемонии — в 12:00.
Борис Сергеевич проходил военную службу в рядах Советской Армии с 12 ноября 1943 года по 28 сентября 1950 года. За участие в боевых действиях Борис Сергеевич был удостоен медали «За победу над Японией», а также ряда юбилейных наград. После завершения военной службы с 1957 года до выхода на пенсию трудился на Краснокамском заводе металлических сеток, где был отмечен знаком «Победитель социалистического соревнования».
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