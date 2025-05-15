Рост стоимости бензина в Пермском крае замедлился

В Пермском крае с 6 по 12 мая 2025 года замедлился рост цен на бензин. Основные виды автомобильного топлива либо подорожали незначительно, либо вовсе не изменились в цене за прошедшую неделю, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
«За период с 11 по 17 марта 2025 года в Пермском крае бензин марки АИ-92 вырос с 56,17 до 56,20 рублей за литр. При этом стоимость АИ-95 и АИ-98 осталась без изменений — 61,10 и 85,26 рублей за литр соответственно. Цена на дизельное топливо также осталась прежней. Литр продается за 71,86 рублей», — сообщается на сайте Росстата.
Уточняется, что изменение цен на бензин было зафиксировано в 42 субъектах Российской Федерации. При этом в шести регионах страны зарегистрировано снижение стоимости топлива.
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