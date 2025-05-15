15 мая 2025

Рост стоимости бензина в Пермском крае замедлился

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменение цен на бензин зафиксировано в 42 субъектах РФ
Изменение цен на бензин зафиксировано в 42 субъектах РФ Фото:

В Пермском крае с 6 по 12 мая 2025 года замедлился рост цен на бензин. Основные виды автомобильного топлива либо подорожали незначительно, либо вовсе не изменились в цене за прошедшую неделю, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«За период с 11 по 17 марта 2025 года в Пермском крае бензин марки АИ-92 вырос с 56,17 до 56,20 рублей за литр. При этом стоимость АИ-95 и АИ-98 осталась без изменений — 61,10 и 85,26 рублей за литр соответственно. Цена на дизельное топливо также осталась прежней. Литр продается за 71,86 рублей», — сообщается на сайте Росстата.

Уточняется, что изменение цен на бензин было зафиксировано в 42 субъектах Российской Федерации. При этом в шести регионах страны зарегистрировано снижение стоимости топлива.

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В Пермском крае с 6 по 12 мая 2025 года замедлился рост цен на бензин. Основные виды автомобильного топлива либо подорожали незначительно, либо вовсе не изменились в цене за прошедшую неделю, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). «За период с 11 по 17 марта 2025 года в Пермском крае бензин марки АИ-92 вырос с 56,17 до 56,20 рублей за литр. При этом стоимость АИ-95 и АИ-98 осталась без изменений — 61,10 и 85,26 рублей за литр соответственно. Цена на дизельное топливо также осталась прежней. Литр продается за 71,86 рублей», — сообщается на сайте Росстата. Уточняется, что изменение цен на бензин было зафиксировано в 42 субъектах Российской Федерации. При этом в шести регионах страны зарегистрировано снижение стоимости топлива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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