15 мая 2025

У кого зарплата круче: кто из пермских ректоров лидирует по доходам

Зарплата ректора пермского политеха составила почти 1 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среднемесячная зарплата ректора ПНИПУ составила 971,2 тысяч
Среднемесячная зарплата ректора ПНИПУ составила 971,2 тысяч Фото:

В 2024 году средний ежемесячный доход ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Антона Петроченкова составил 971,2 тысяч рублей. Данная сумма почти в два раза превышает уровень заработной платы ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Игоря Германова, чей средний доход составляет 473,6 тысяч рублей в месяц.

«Среднемесячная заработная плата ректора ПНИПУ Антона Петроченкова в 2024 году составила 971,2 тысяч рублей», — указано в сведениях, опубликованных университетом. Василий Петров, занимающий должность президента образовательной организации, в среднем зарабатывал 639 тысяч рублей в месяц. При этом первый проректор Александр Труфанов получал ежемесячный доход в размере 334,8 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что зарплата ректора госуниверситета Перми Игоря Германова выросла за год на 106 тысяч рублей. Кроме доходов ректора выросли средние зарплаты его заместителей и главного бухгалтера университета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году средний ежемесячный доход ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Антона Петроченкова составил 971,2 тысяч рублей. Данная сумма почти в два раза превышает уровень заработной платы ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Игоря Германова, чей средний доход составляет 473,6 тысяч рублей в месяц. «Среднемесячная заработная плата ректора ПНИПУ Антона Петроченкова в 2024 году составила 971,2 тысяч рублей», — указано в сведениях, опубликованных университетом. Василий Петров, занимающий должность президента образовательной организации, в среднем зарабатывал 639 тысяч рублей в месяц. При этом первый проректор Александр Труфанов получал ежемесячный доход в размере 334,8 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что зарплата ректора госуниверситета Перми Игоря Германова выросла за год на 106 тысяч рублей. Кроме доходов ректора выросли средние зарплаты его заместителей и главного бухгалтера университета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...