В 2024 году средний ежемесячный доход ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Антона Петроченкова составил 971,2 тысяч рублей. Данная сумма почти в два раза превышает уровень заработной платы ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Игоря Германова, чей средний доход составляет 473,6 тысяч рублей в месяц.
«Среднемесячная заработная плата ректора ПНИПУ Антона Петроченкова в 2024 году составила 971,2 тысяч рублей», — указано в сведениях, опубликованных университетом. Василий Петров, занимающий должность президента образовательной организации, в среднем зарабатывал 639 тысяч рублей в месяц. При этом первый проректор Александр Труфанов получал ежемесячный доход в размере 334,8 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что зарплата ректора госуниверситета Перми Игоря Германова выросла за год на 106 тысяч рублей. Кроме доходов ректора выросли средние зарплаты его заместителей и главного бухгалтера университета.
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