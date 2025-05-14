14 мая 2025

Зарплата ректора госуниверситета Перми Игоря Германова выросла за год на 106 тысяч рублей

Зарплата ректора госуниверситета Перми выросла за год на 106 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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в 2024 году она составила 473,6 тысячи рублей
в 2024 году она составила 473,6 тысячи рублей Фото:

Среднемесячная заработная плата ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Игоря Германова увеличилась. За год рост составил 106 тысяч рублей.

«Таким образом, в 2024 году она составила 473,6 тысячи рублей. Согласно официальным данным, в 2023 году средняя ежемесячная зарплата ректора ПГНИУ составляла 367 тысяч рублей», — сказано на сайте вуза. 

Кроме доходов ректора выросли и средние зарплаты его заместителей и главного бухгалтера университета. Так, проректор по учебной работе Анна Габдурафикова зарабатывала в месяц в среднем 358,1 тысяч рублей (410,3 тысяч рублей — в 2023 году). Проректор по научной работе и инновациям Владимир Ирха зарабатывал в месяц 267,2 тысяч рублей (272,2 тысячи рублей — в 2023 году). Проректор по молодежной политике и внеучебной работе Ольга Мещерякова — 237,6 тысяч рублей (217,6 тысяч рублей — в 2023 году). Среднемесячный доход главного бухгалтера вуза Татьяны Царегородцевой составлял в 2024 году 253,4 тысячи рублей (196,7 тысяч рублей — в 2023 году).

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Среднемесячная заработная плата ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Игоря Германова увеличилась. За год рост составил 106 тысяч рублей. «Таким образом, в 2024 году она составила 473,6 тысячи рублей. Согласно официальным данным, в 2023 году средняя ежемесячная зарплата ректора ПГНИУ составляла 367 тысяч рублей», — сказано на сайте вуза.  Кроме доходов ректора выросли и средние зарплаты его заместителей и главного бухгалтера университета. Так, проректор по учебной работе Анна Габдурафикова зарабатывала в месяц в среднем 358,1 тысяч рублей (410,3 тысяч рублей — в 2023 году). Проректор по научной работе и инновациям Владимир Ирха зарабатывал в месяц 267,2 тысяч рублей (272,2 тысячи рублей — в 2023 году). Проректор по молодежной политике и внеучебной работе Ольга Мещерякова — 237,6 тысяч рублей (217,6 тысяч рублей — в 2023 году). Среднемесячный доход главного бухгалтера вуза Татьяны Царегородцевой составлял в 2024 году 253,4 тысячи рублей (196,7 тысяч рублей — в 2023 году).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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