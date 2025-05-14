Зарплата ректора госуниверситета Перми Игоря Германова выросла за год на 106 тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата ректора Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Игоря Германова увеличилась. За год рост составил 106 тысяч рублей.
«Таким образом, в 2024 году она составила 473,6 тысячи рублей. Согласно официальным данным, в 2023 году средняя ежемесячная зарплата ректора ПГНИУ составляла 367 тысяч рублей», — сказано на сайте вуза.
Кроме доходов ректора выросли и средние зарплаты его заместителей и главного бухгалтера университета. Так, проректор по учебной работе Анна Габдурафикова зарабатывала в месяц в среднем 358,1 тысяч рублей (410,3 тысяч рублей — в 2023 году). Проректор по научной работе и инновациям Владимир Ирха зарабатывал в месяц 267,2 тысяч рублей (272,2 тысячи рублей — в 2023 году). Проректор по молодежной политике и внеучебной работе Ольга Мещерякова — 237,6 тысяч рублей (217,6 тысяч рублей — в 2023 году). Среднемесячный доход главного бухгалтера вуза Татьяны Царегородцевой составлял в 2024 году 253,4 тысячи рублей (196,7 тысяч рублей — в 2023 году).
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