Трамвай затормозил прямо перед сидящей девушкой
На улице Борчанинова в Перми 16 мая произошел необычный инцидент. Девушка села на рельсы перед движущимся на нее трамваем.
«Прохожие оказались шокированы поступком. Трамвай затормозил. Девушка спокойно встала и ушла», — следует из видео, опубликованного в паблике «Пермское чтиво».
URA.RU обратилось в «Пермгорэлектротранс» с просьбой прокомментировать инцидент. Однако там затруднились дать какую-либо оценку произошедшему.
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