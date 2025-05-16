В центре Перми девушка села на рельсы перед движущимся трамваем. Видео

В центре Перми девушка села на рельсы перед идущим на нее трамваем
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Трамвай затормозил прямо перед сидящей девушкой
Трамвай затормозил прямо перед сидящей девушкой Фото:

На улице Борчанинова в Перми 16 мая произошел необычный инцидент. Девушка села на рельсы перед движущимся на нее трамваем. 

«Прохожие оказались шокированы поступком. Трамвай затормозил. Девушка спокойно встала и ушла», — следует из видео, опубликованного в паблике «Пермское чтиво». 

URA.RU обратилось в «Пермгорэлектротранс» с просьбой прокомментировать инцидент. Однако там затруднились дать какую-либо оценку произошедшему. 

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На улице Борчанинова в Перми 16 мая произошел необычный инцидент. Девушка села на рельсы перед движущимся на нее трамваем.  «Прохожие оказались шокированы поступком. Трамвай затормозил. Девушка спокойно встала и ушла», — следует из видео, опубликованного в паблике «Пермское чтиво».  URA.RU обратилось в «Пермгорэлектротранс» с просьбой прокомментировать инцидент. Однако там затруднились дать какую-либо оценку произошедшему. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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