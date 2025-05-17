Для чего на самом деле Трампу переговоры России и Украины

Президент США Дональд Трамп использует переговоры между Россией и Украиной для повышения политического рейтинга. Так старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин прокомментировал в интервью URA.RU реакцию американского лидера на наметившийся диалог между Москвой и Киевом.
«Трамп обязательно хочет добиться успеха — реального или мнимого. Он очень нуждается в политических дивидендах. Когда в развитии украинского кризиса появляется нечто для него выгодное, он старается это использовать», — заявил политолог.
По его мнению, реакция Трампа показывает, что начало российско-украинских переговоров — успех. «Как же может быть успех без него, Трампа, великого и могучего? Он должен обязательно присоединиться к нему и возглавить», — сыронизировал Зудин.
Трамп в интервью Fox News 17 мая заявил, что Россия и Украина не смогут заключить сделку без его участия. Комментируя начавшиеся российско-украинские переговоры, он добавил, что у Зеленского нет козырей. Американский лидер поддержал инициативу президент России Владимира Путина организовать прямые контакты между сторонами.
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