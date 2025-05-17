Рубио подчеркнул готовность США содействовать решению украинского конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердил готовность Вашингтона содействовать поискам путей урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
«Рубио подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования», — сообщили представители МИД РФ на сайте ведомства. Там также отметили, что Лавров в ходе беседы выделил позитивную роль Соединенных Штатов, которые способствовали тому, что украинская сторона приняла предложение президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров.
Российский министр подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами по вопросу урегулирования конфликта. Стороны также обменялись мнениями по итогам состоявшихся в Стамбуле российско-украинских переговоров.
Ранее Путин предложил проведение прямых переговоров с Украиной, предлагая провести встречу в Стамбуле. Первая встреча российской и украинской делегациями за последние три года состоялась 16 мая. Первоначально встреча была назначена на 15 мая, однако из-за задержки прибытия украинской стороны переговоры перенесли на следующий день. Чем закончился диалог — в материале URA.RU.
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