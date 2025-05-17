Рубио подчеркнул готовность США содействовать решению украинского конфликта

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По словам Рубио, США готовы и далее содействовать урегулированию конфликта на Украине
По словам Рубио, США готовы и далее содействовать урегулированию конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердил готовность Вашингтона содействовать поискам путей урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Рубио подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования», — сообщили представители МИД РФ на сайте ведомства. Там также отметили, что Лавров в ходе беседы выделил позитивную роль Соединенных Штатов, которые способствовали тому, что украинская сторона приняла предложение президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров.

Российский министр подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами по вопросу урегулирования конфликта. Стороны также обменялись мнениями по итогам состоявшихся в Стамбуле российско-украинских переговоров.

Ранее Путин предложил проведение прямых переговоров с Украиной, предлагая провести встречу в Стамбуле. Первая встреча российской и украинской делегациями за последние три года состоялась 16 мая. Первоначально встреча была назначена на 15 мая, однако из-за задержки прибытия украинской стороны переговоры перенесли на следующий день. Чем закончился диалог — в  материале URA.RU.

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Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердил готовность Вашингтона содействовать поискам путей урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. «Рубио подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования», — сообщили представители МИД РФ на сайте ведомства. Там также отметили, что Лавров в ходе беседы выделил позитивную роль Соединенных Штатов, которые способствовали тому, что украинская сторона приняла предложение президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров. Российский министр подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами по вопросу урегулирования конфликта. Стороны также обменялись мнениями по итогам состоявшихся в Стамбуле российско-украинских переговоров. Ранее Путин предложил проведение прямых переговоров с Украиной, предлагая провести встречу в Стамбуле. Первая встреча российской и украинской делегациями за последние три года состоялась 16 мая. Первоначально встреча была назначена на 15 мая, однако из-за задержки прибытия украинской стороны переговоры перенесли на следующий день. Чем закончился диалог — в  материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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