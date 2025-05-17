Турецкий политолог озвучил причины переноса переговоров в Стамбуле на следующий день

Политолог Сезер: Эрдоган требовал от Зеленского послать делегацию на переговоры
© Служба новостей «URA.RU»
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Первоначально переговоры должны были состояться 15 мая
Первоначально переговоры должны были состояться 15 мая Фото:
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Турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер объяснил перенос переговоров в Стамбуле на день задержкой украинской делегации. По его словам, президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским настоял, чтобы киевская делегации была направлена на переговоры.

"Эрдоган на встрече с Зеленским в четверг в Анкаре потребовал от него отправить делегацию", — передает слова политолога РИА Новости. Он также добавил, что факт проведения переговоров и согласования обмена пленными подтверждает работоспособность диалога делегаций.

Переговоры между РФ и Украиной планировались в четверг, но их перенесли на пятницу. Встреча длилась около двух часов, в ходе которой стороны договорились о крупном обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о готовности Москвы продолжить диалог и рассмотреть украинское предложение о встрече лидеров. Также стороны обсудили возможные пути прекращения боевых действий.

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Турецкий политолог, бывший торговый представитель Турции в Москве Айдын Сезер объяснил перенос переговоров в Стамбуле на день задержкой украинской делегации. По его словам, президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским настоял, чтобы киевская делегации была направлена на переговоры. "Эрдоган на встрече с Зеленским в четверг в Анкаре потребовал от него отправить делегацию", — передает слова политолога РИА Новости. Он также добавил, что факт проведения переговоров и согласования обмена пленными подтверждает работоспособность диалога делегаций. Переговоры между РФ и Украиной планировались в четверг, но их перенесли на пятницу. Встреча длилась около двух часов, в ходе которой стороны договорились о крупном обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о готовности Москвы продолжить диалог и рассмотреть украинское предложение о встрече лидеров. Также стороны обсудили возможные пути прекращения боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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