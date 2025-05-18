На юге Газы нашли тело одного из руководителей ХАМАС

Тело одного из лидеров движения ХАМАС Мухаммеда Синвара было обнаружено в тоннеле на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на собственные источники.
«Информаторы подтвердили, что тело Мухаммеда Синвара и 10 его помощников было найдено внутри туннеля в Хан-Юнисе на юге сектора Газа», — говорится в публикации. При этом представители ХАМАС пока не дали официальных комментариев по этому поводу.
Ранее, 13 мая, Армия обороны Израиля заявила о нанесении удара по подземному штабу радикального движения, который, как утверждается, располагался под Европейской больницей в Хан-Юнисе. По информации израильской радиокомпании Kan, целью операции был Мухаммед Синвар, возглавлявший военное крыло ХАМАС — группировку «Бригады Иззэддина аль-Кассама». Подробности операции и последовавших за ней событий официальные ведомства не раскрывают.
Также недавно Израиль атаковал палаточный лагерь на юге анклава. Погибли 35 человек. Все это происходит на фоне новой операции ЦАХАЛ. Она направлена на полное уничтожение ячеек ХАМАС в секторе Газа.
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