Глава Конституционного суда Зорькин заявил, что коррупцию невозможно полностью победить

Коррупция является неискоренимым явлением, присущим человеческой природе, и представляет собой одну из главных угроз цивилизации права. Такое мнение выразил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Он призвал к усилению мер по предотвращению системной коррупции, включая антикоррупционную экспертизу в нормотворчестве.
«Не берусь утверждать, что коррупция гнездится в ДНК человека. Но убежден, что перед нами — повсеместное и, судя по всему, неистребимое явление», — отметил Зорькин в своей статье, опубликованной в «Российской газете». Он подчеркнул, что коррупция проистекает из человеческой склонности к поиску личной выгоды. По его словам, несмотря на многовековые попытки борьбы с этим злом — от религиозных запретов до современных законов, — миллионы взяток продолжают ежедневно разрушать доверие к публичной власти.
Коррупция, по мнению Зорькина, представляет собой анти-право, которое разрушает основы справедливости и равенства. «Коррупция по своей сути есть АНТИ-ПРАВО, одна из главных угроз всему, что дорого человечеству», — пишет он, сравнивая коррупцию с коварным врагом, маскирующимся под обыденные процессы. Он также указал, что системная коррупция ведет к клептократии, где власть используется исключительно для личного обогащения, что подрывает легитимность государства.
Зорькин особо отметил, что коррупция отчуждает государство от народа, усиливая социальное неравенство и снижая качество государственных услуг. По его словам, она приводит к экономическим потерям, искажает структуру публичных расходов и снижает инвестиционную привлекательность страны.
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